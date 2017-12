Detský francúzsky časopis sťahujú zo stánkov, príčinou je zvláštna poznámka o Izraeli

V krátkom texte, ktorý obsahoval len dve vety, sa píše, že Izrael "nie je naozajstná krajina". Bertrand Fichou, šéfredaktor magazínu Yuopi, ktorý je určený pre deti od 5 do 8 rokov nerozumie, ako sa zmienka do časopisu dostala. Za zverejnenie tejto informácie sa v utorok ospravedlnil a povedal, že mu to "bude ľúto po celý život".