Deti vedia rozlíšiť rôzne reči ešte pred narodením

BRATISLAVA 24. júla (WebNoviny.sk) - Už mesiac pred narodením sú deti amerických matiek schopné rozoznať, či osoba v blízkosti matky hovorí po anglicky alebo po japonsky. Zistil to vedecký tím na čele s jazykovedkyňou Utako Minai z University of Kansas. Vedci podľa nej najskôr prišli na to, že deti sú schopné rozlišovať rytmické rozdiely medzi rôznymi jazykmi už niekoľko dní po pôrode. Prejavovali to napríklad tým, že pri inej ako rodnej reči začali rýchlejšie cumlať dudlík.



Podľa Minai však nedávalo zmysel, že by sa táto schopnosť mohla u detí vyvinúť len počas niekoľkých dní. Preto si posvietili prostredníctvom magnetokardiogramu aj na vývoj detí v maternici, a zistili, že deti sú schopné rozlišovať rôzne reči už mesiac pred pôrodom. "Je dokázané, že už v maternici deti počujú - zvuk je síce stlmený a nie tak ostrý, ale niektoré vlastnosti jazyka, napríklad rytmus, sú počuť," vysvetľuje Minai.



Vedci sa chceli vyhnúť chybám predošlého podobného výskumu, ktorý síce tiež naznačoval, že dieťa rozlišuje rôzne reči, keďže však pri ňom rôznymi rečami hovorili vždy rôzni ľudia, nebolo jasné, či dieťa reaguje na zmenu jazyka alebo na zmenu hlasu.



Tentokrát teda nechali rozprávať vždy len jednu osobu, ktorá striedala angličtinu a japončinu, a zistili, že pri japončine sa vo väčšine prípadov menila srdečná frekvencia detí. "Myslíme si, že je to veľmi vzrušujúci objav pre celú jazykovedu," hovorí Minai.

