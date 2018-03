Desiatky umelcov nechcú Tomáša za ministra kultúry, po Maďaričovi by to bol krok späť

BRATISLAVA 19. marca (WebNoviny.sk) - Prípadný nástup Erika Tomáša do funkcie ministra kultúry môže priniesť viac problémov ako riešení. Uvádza sa to vo vyhlásení zástupcov kultúrnej obce, ktorým reagujú na medializované informácie o možnej nominácii poslanca vládneho Smeru-SD do čela rezortu kultúry.

„Kultúrna obec má záujem spolupracovať s verejnými činiteľmi, ktorí sú schopní viesť dialóg na odbornej úrovni, majú prirodzený rešpekt v kultúrnom prostredí a aj z manažérskeho hľadiska rozumejú procesom, ktoré majú riadiť a usmerňovať. Rezort kultúry ovplyvňuje a formuje kultúrnu politiku našej spoločnosti, ako aj smerovanie médií," uvádza sa vo vyhlásení umelcov.

Tomáš by bol po Maďaričovi krokom späť

Okrem verejných prejavov Erika Tomáša, v ktorých podľa signatárov nezriedka absentovala slušnosť, ako aj kultúra komunikácie, podľa vyhlásenia nezaznamenali jeho hodnotové či odborné postoje smerom k poslaniu rezortu, ktoré by pre nominantov na personálne vedenie ministerstva mali byť príznačné.



Rezort kultúry signatári podľa vlastných slov dlhodobo vnímajú ako podhodnotený a marginalizovaný oproti štandardom rozvinutých krajín EÚ a pre jeho rozvoj považujú za mimoriadne nezodpovedné zveriť ho do rúk niekoho, kto na takúto funkciu nie je kvalifikovaný, ale iba stranícky nominovaný.

„Vyslovujeme dôvodné obavy, že po ministrovi Markovi Maďaričovi by bola táto nominácia krokom späť v kvalite vedenia tohto rezortu, ktorý má prinášať do spoločnosti dôležité hodnotové impulzy a tiež formovať verejnú diskusiu," uvádza sa vo vyhlásení s tým, že signatári žiadajú zodpovedných činiteľov, aby dôkladne zvážili personálne obsadenie funkcie ministra kultúry.

Jarjabek nechce byť ministrom

„Akékoľvek reakcie v prospech, či neprospech mojej osoby považujem za predčasné, keďže nie som kandidátom na post ministra kultúry," uvádza sa v reakcii poslanca Tomáša s tým, že Predsedníctvo strany Smer-SD ešte o personálnom obsadení postov v novej vláde nerozhodlo.

„V každom prípade rešpektujem názory spomínanej časti umelcov, ale zároveň sa chcem poďakovať za podporu takým osobnostiam kultúrneho života, akými sú Juraj Jakubisko, Jožo Ráž, Kamil Peteraj, Jan Ďurovčík a ďalší," dodal Tomáš.



V nominácii na ministra kultúry nie je v Smere zatiaľ jasno. Kandidátmi sú poslanci NR SR Erik Tomáš a Dušan Jarjabek. Tomáš je aj mediálnym poradcom Roberta Fica. Jarjabek vedie roky parlamentný kultúrny výbor, podľa vlastných slov však nedostal zatiaľ žiadnu ponuku na funkciu ministra kultúry a ani nad touto funkciou nerozmýšľa.



Ako povedal pre agentúru SITA, má iné ambície. „Chcem sa venovať svojej profesii, teda spevu. Mam rozrobené viaceré koncerty v zahraničí. Venujem sa tiež pedagogickej, ktorú mám veľmi rád,“ uviedol Jarjabek. Pôvodný minister kultúry Marek Maďarič oznámil svoju demisiu na konci februára, ako uviedol, nevie sa ľudsky stotožniť s tým, že bol zavraždený novinár.

Pod vyhlásením sú podpísaní Martin Burlas, hudobný skladateľ Monika Haasová, herečka Ady Hajdu, herec Maroš Hečko, hudobník, producent Daniel Hevier, spisovateľ Peter Hledík, hudobník Michal Hvorecký, spisovateľ Róbert Jakab, herec Matúš Jakabčic, hudobník Juraj Johanides, režisér herec Juraj Kemka, herec Adriana Kemková, manažérka Jana Kirschner, speváčka Marián Labuda, herec Martin Leginus, dirigent Marián Lejava, dirigent, hudobný skladateľ Jozef Lupták, hudobník Nikolaj Nikitin, hudobník Soňa Norisová, herečka Juraj Nvota, režisér Marek Ormandík, maliar Renata Ormandíková, výtvarníčka Stanislav Palúch, hudobník Táňa Pauhofová, herečka Daniel Pastirčák, spisovateľ Petra Polnišová, herečka Anton Popovič, hudobník, dirigent Robert Pospiš, hudobník Alžbeta Rajterová, muzikologička Rudo Sikora, výtvarník Nora Skuta, hudobníčka Miki Skuta, hudobník Samo Smetana, hudobník Marián Svetlík, hudobník Anton Steinecker, hudobný skladateľ Ivan Šiller, hudobník, pedagóg Ronald Šebesta, hudobník Eva Šušková, sopranistka Emília Vášáryová, herečka a Peter Zagar, hudobný skladateľ.

Aké bude počasie na jar 2018 a kedy sa začne výraznejšie otepľovať?

Pozrite si náš nový Magazín !

Mloky odhalili tajomstvá ich zázračných regeneračných schopností ukrytých v DNA

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.