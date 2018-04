Denisa Saková ako štátna tajomníčka skončila, pretože má byť ministerkou vnútra

BRATISLAVA 25. apríla (WebNoviny.sk) - Denisu Sakovú (Smer-SD) v stredu vláda odvolala z funkcie štátnej tajomníčky ministerstva vnútra. Dôvodom je, že . Vedením ministerstva je momentálne poverený premiér Peter Pellegrini. Prvým ministrom vnútra v jeho vláde bol Tomáš Drucker, ten však po troch týždňoch .

Pravá ruka exministra Kaliňáka

Nominácia Sakovej sa nepáči prezidentovi Andrejovi Kiskovi, podľa ústavy ju však musí vymenovať. Saková bola dlhé roky štátnou tajomníčkou ministerstva vnútra, hovorí sa o nej ako o pravej ruke Roberta Kaliňáka.



Saková mala na starosti IT tendre a reformu verejnej správy ESO. Ako v utorok povedala pre médiá, s prezidentom sa rozprávala aj práve o IT kauzách, za ktoré je kritizovaná.

Expremiér Fico o Sakovej a Pellegrinim

V roku 2017 videl predseda Smeru Robert Fico v Sakovej a Petrovi Pellegrinim nastupujúcu generáciu v Smere-SD. Za nastupujúcu generáciu ich označil vtedy vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti.



„Chcem prejsť celé Slovensko. Nebudem chodiť sám. Pozval som niektorých predstaviteľov z nastupujúcej generácie Smeru-SD, aby chodili so mnou. V Martine sa budem tešiť zo spoločnosti Petra Pellegriniho a rovnako bude so mnou štátna tajomníčka Denisa Saková, ktorá sa sústredí na témy typické pre tento rezort, najmä reformu verejnej správy. Bude to dobrá partia. Môžeme urobiť kus dobrej roboty,“ uviedol vtedy Fico vo videu.

