Deň, keď zaplatíme veršami

BRATISLAVA 15. marca 2018 (WBN/PR) - Dúšok povzbudzujúcej kávy či čaju sa 21. marca na Svetový deň poézie premení na oslavu. Prebuďte v sebe básnika, v tento výnimočný deň môžete v 19 kaviarňach zaplatiť za kávu alebo čaj veršami.

Spoločnosť Julius Meinl verí, že aj v dnešnom rýchlom svete treba hľadať krásu a radosť v drobnostiach. „V tejto hektickej dobe sa snažíme poskytnúť ľuďom šálku kávy alebo čaju, pri ktorej spomalia, zastavia sa, uvedomia si, na čom naozaj záleží. Chceme ľudí inšpirovať, aby urobili niečo mimoriadne, čo by možno inak neurobili, napríklad napísali báseň,” hovorí riaditeľka spoločnosti Julius Meinl Austria Renáta Peťovská.

Báseň v hlavnej úlohe

Každý z nás by dokázal zaspievať, či aspoň pomenovať svoju obľúbenú pieseň. S básňou by to však také jednoduché nebolo.

Hranice medzi hudbou a básňou sa ale čoraz častejšie prelínajú. Toto prepojenie vnímajú veľmi intenzívne aj umelci. „Každá skladba je pre mňa vlastne básňou. Skúste si niekedy prečítať texty piesní, je to podobné ako čítať si poéziu. Takmer každý hudobný album je vlastne básnickou zbierkou,“ vysvetľuje hudobníčka a textárka Janais. Rovnako ako mnohí hudobníci, vidí poéziu takmer všade aj Šimpe Ondruš, ktorý tvorí básne na počkanie: „Ľudia vnímajú poéziu ako umenie elity, ale básnikom je vo svojom srdci každý, kto svoj obyčajný život vie vnímať a žiť neobyčajne.“

Slovenská oslava poézie

Do piateho ročníka podujatia Zaplať básňou! sa zapoja tisícky kaviarní v 40 krajinách sveta, z toho aj 19 partnerských kaviarní Julius Meinl v jedenástich slovenských mestách. „Už piaty rok sa snažíme podporiť u ľudí kreativitu. Robíme to prostredníctvom toho, čo poznáme najlepšie – kávy a čaju,“ dodáva Renáta Peťovská a pokračuje, „vďaka tomu, že z básne na jeden deň urobíme platidlo, sprístupníme poéziu širokému spektru ľudí.“

Milovníkov kávy Julius Meinl sú na Slovensku aj po celom svete tisíce. Na Slovensku ročne naservírujeme až 15 miliónov šálok kávy alebo čaju, čo predstavuje 40-tisíc šálok denne. V celom svete sa denne vypije až 5 miliónov šálok kávy alebo čaju Julius Meinl.

Hudba a poézia patria k sebe

Ambasádorom medzinárodného podujatia sa tento rok stal britský hudobník JP Cooper. Talentovaný spevák a skladateľ zloží z najinšpiratívnejších básní, ktorými návštevníci kaviarní na celom svete zaplatia svoj obľúbený nápoj, pieseň. „Prepojene medzi hudbou a poéziou vnímam už roky. Pochopiť, ako môže poézia inšpirovať hudbu, je pre umelca kľúčové. Niektorí z najvýznamnejších umelcov dnes sprístupňujú poéziu množstvu ľudí. Je to niečo, čo by som chcel dosiahnuť prostredníctvom spolupráce s Julius Meinl na podujatí Zaplať básňou! aj ja. "

Tvorcovia najinšpiratívnejších básní môžu navyše vyhrať vstupenky na jeden z koncertov JP-ho Coopera. Stačí, ak fotku svojej básne zverejnia na stránke .

Viac informácií zároveň nájdu na www.facebook.com/JuliusMeinlOfficial. Svoje príspevky môžu na sociálnych sieťach označiť #PayWithAPoem a #PoetryForChange.

Zoznam partnerských kaviarní Julius Meinl, v ktorých môžete dňa 21.marca 2018 zaplatiť za kávu alebo čaj básňou:

BANSKÁ BYSTRICA

Cukráreň Julius Meinl, Europa Shopping Center, Na troskách 25, 974 01 Banská Bystrica

La Crema, Europa Shopping Center, Na troskách 25, 974 01 Banská Bystrica

BARDEJOV

Bašta Café, Rhodyho 8, 085 01 Bardejov

Tvoj deň, Dlhý rad 7, 085 01 Bardejov

BRATISLAVA

La Crema Eurovea, Pribinova 8, 811 09 Bratislava

Julius Meinl Aupark, Einsteinova 18, 851 01 Bratislava

Julius Meinl Bory Mall, Lamač 6780, 841 03 Bratislava

Hotel Crowne Plaza, Hodžovo nám. 2, 816 25 Bratislava

Reštaurácia Gatto Matto, Panská 17, 811 01 Bratislava

HUMENNÉ

Café Avenue, Štefánikova 16, 066 01 Humenné

KOŠICE

Fashion Point Café, Mlynská 28, 040 01 Košice

PB Coffee, Moldavská cesta 32, 040 11 Košice

Julius Meinl, Trolejbusová 1, 043 01 Košice

LEVICE

Kaviareň Omega, Ľudovíta Štúra 21/C, 934 01 Levice

MARTIN

Julius Meinl, Nám. SNP 2, 036 01 Martin

NOVÉ ZÁMKY

Poetry Café, Hlavné nám. 7, 940 01 Nové Zámky

POPRAD

Hotel Európa, Jiřího Wolkera 1, 058 01 Poprad

RIMAVSKÁ SOBOTA

Café Leonard, Železničná 1845, 979 01 Rimavská Sobota

ŠTÚROVO

Kompa, Nám. Slobody, 943 01 Štúrovo





