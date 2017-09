Del Potro postúpil cez Bautistu-Aguta do osemfinále US Open

NEW YORK 2. septembra (WebNoviny.sk) - Argentínsky tenista Juan Martín Del Potro nasadený ako dvadsiaty štvrtý zvíťazil za 130 minút s prehľadom 6:3, 6:3, 6:4 nad španielskou jedenástkou podujatia Robertom Bautistom-Agutom v sobotňajšom stretnutí 3. kola dvojhry mužov na záverečnom štvrtom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku.

Miestny šampión spred ôsmich rokov Del Potro vyzve v osemfinálovom 4. kole Rakúšana Dominica Thiema, šestku "pavúka". Zápästiami opakovane sužovaný 28-ročný Del Potro (28., v minulosti sa však nachádzal aj na 4. mieste) bol vlani v areáli Flushing Meadows vo štvrťfinále.





Bol to jeho premiérový a zatiaľ zároveň aj posledný prienik do najlepšej osmičky na veľkej štvorke od semifinále na Wimbledone 2013. S 23-ročným Thiemom (8.) má povzbudivú bilanciu 2:0. Minulý rok práve na tomto podujatí takisto v osemfinále viedol 6:3, 3:2, keď Rakúšan odstúpil.





US OPEN – DVOJHRA MUŽOV – 3. KOLO:

Juan Martín Del Potro (Arg.-24) – Roberto Bautista-Agut (Šp.-11) 6:3, 6:3, 6:4 za 130 minút

