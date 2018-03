Debakel „Liptákov“ a tri strely Coffmana, Nové Zámky si skomplikovali cestu do play-off

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 2. marca (WebNoviny.sk) - Hokejisti HK Nitra nemali zľutovania s hráčmi Liptovského Mikuláša bojujúcimi o účasť v play-off Tipsport ligy.





V piatkovom stretnutí 51. kola ich zdolali vysoko 4:0. Rozhodujúci náskok si utvorili v druhej tretine, ktorá sa skončila 3:0 v ich prospech. Po otváracom góle Radoslava Macíka ešte z 8. min zvýšil na 2:0 Marek Slovák v 21. min počas presilovky, ďalšie dva góly pridali Cody Bradley a Martin Rýgl v priebehu dvoch minút. Nitra získala tri body v treťom stretnutí v rade.

Šanca na výhru základnej časti

V súboji tabuľkových susedov zvíťazila Dukla Trenčín na ľade Košíc 3:0. Pred vyše 4000 divákmi skórovali "vojaci" v každej tretine jedenkrát. Bodovo sa tak dotiahla na svojho súpera.

Obranca Marek Pač strelou od modrej otvoril skóre, ďalšie dva pridali útočníci Juraj Bezúch a Ondrej Mikula. Košice majú stále šancu vyhrať základnú časť, ale nezískali bod už v druhom stretnutí za sebou.

Tabuľka Tipsport ligy 2017/2018

po zápasoch piatkového 51. kola

1. Nitra 52 30 3 3 2 2 12 185:138 106

2. Zvolen 52 28 4 3 1 5 11 180:138 104

3. Banská Bystrica 52 30 1 3 4 1 13 197:121 103

4. Košice 52 28 3 2 1 2 16 168:128 97

5. Trenčín 52 28 3 2 3 0 16 137:104 97

6. Poprad 52 23 6 0 1 3 19 149:141 85

7. Žilina 52 17 0 3 6 0 26 133:155 63

8. Liptovský Mikuláš 52 11 2 3 8 2 26 112:149 53

9. Nové Zámky 52 11 5 2 1 3 30 116:176 51

10. Detva 52 10 2 0 1 2 37 109:187 37

------------------------------------------------------------------------

HK Orange "20" 20 3 0 1 1 2 13 38:87 14

Poznámka: počet zápasov, výhry - 3 body, výhry po predĺžení - 2 body, výhry po samostatných nájazdoch - 2 body, prehry po predĺžení - 1 bod, prehry po samostatných nájazdoch - 1 bod, prehry - 0 bodov, skóre, body.

Hokejisti Banskej Bystrice prišli o prvé miesto v tabuľke Tipsport ligy, keď v piatok nestačili na svojho regionálneho rivala a vo Zvolene prehrali 2:4. Domáci Zvolen išiel pred vyše troma tisíckami divákov dvakrát do vedenia, no Banskobystričania vždy vyrovnali, v 49. min v presilovke skóroval Cason Hohmann na 2:2.

O osude zápasu rozhodol americký útočník Timothy Coffman, ktorý v 55. min strelil víťazný gól a v 59. min pridal ešte jeden, svoj tretí v stretnutí.

Strelecky najproduktívnejší Svitana

Hokejisti Popradu pohodlne zvíťazili na ľade Detvy 6:3. Podtatranci viedli po góle Aleša Ježka v 33. minúte už 6:1. Detva aspoň skorigovala skóre, keď sa v 47. min v priebehu 20 sekúnd gólovo presadili Martin Belluš aj David Videlka. V drese Popradu bol strelecky najproduktívnejší Patrik Svitana, ktorý sa presadil dvakrát.





Hokejisti Nových Zámkov si skomplikovali svoju cestu do play-off Tipsport ligy 2017/18, keď v domácom prostredí podľahli Žiline 4:7. Žlto-zelení viedli v 32. min stretnutia už 6:0. Ešte do konca druhej tretiny dokázali Nové Zámky znížiť na 3:6 a v treťom dejstve aj na 4:6, ale svoju snahu o veľký obrat nedotiahli do úspešného konca, a tak nezabodovali už v štvrtom stretnutí v sérii.

Tipsport liga 2017/2018 - 51. kolo

piatok

MHk 32 Liptovský Mikuláš - HK Nitra 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)

Góly: 8. Macík (Rýgl), 21. M. Slovák (Kutálek, Blackwater), 29. Bradley (Kovacs), 31. Rýgl (Bradley, Kovacs)

Vylúčení: 5:9 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Kalina, Lokšík - Korba, Bogdaň, 823 divákov

Zostavy:

Liptovský Mikuláš: Košarišťan (21. - 31. Hollý) - J. Tabaček, Moravčík, Nemec, Gründling, Nádašdi, Mezovský, Kurali, M. Bača - A. Laco, M. Sukeľ, R. Rapáč - Rudolf Huna, Langhammer, Števuliak - Kriška, Piatka, J. Sukeľ - Vybiral, Uhrík, Lištiak

Nitra: Lawson - T. Milam, Mezei, Rais, J. Milam, M. Versteeg, Ordzovenský, Miroslav Pupák, Rýgl - M. Paulovič, Krištof, T. Mikúš - Kutálek, M. Slovák, Blackwater - H. Ručkay, J. Ručkay, Macík - Csányi, Bradley, Kovacs





HC Košice - HK Dukla Trenčín 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Góly: 12. Pač (Starosta), 38. Bezúch (Holenda, Ölvecký), 46. Mikula (Holenda)

Vylúčení: 2:2 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: Snášel, T. Orolín - M. Smrek, Stanzel, 4250 divákov





Zostavy:

Košice: Habal - Dudáš, B. Kessel, Šedivý, Čížek, Pulli, Koch, Matejka, Vrábeľ - Kafka, Pacan, Miklík - L. Nagy, Boltun, Marek Hovorka - Jenčík, Suja, Hričina - Š. Petráš, T. Klíma, Šoltés

Trenčín: M. Valent - Starosta, Bačík, Holenda, Cebák, Bohunický, Pač, Themár - Bezúch, Ölvecký, Radivojevič - Sojčík, Sádecký, Hecl - Mikula, Dlouhý, T. Varga - D. Hudec, J. Švec, Gašparovič - Deveaux,





HC 07 Orin Detva - HK Poprad 3:6 (1:4, 0:2, 2:0)

Góly: 7. Belluš (Martin Chovan. Surovka), 47. Belluš (Surovka), 47. Videlka (Murček) - 8. D. Bondra (Matej Paločko, Š. Fabian), 9. Bdžoch (Štrauch, Svitana), 11. Svitana, 12. Heizer (Buc, Davydov), 30. Svitana (Abdul), 34. Ježek (Hvila, Česánek)

Vylúčení: 4:4 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Štefik, Lauff - Jobbágy, Rojík, 250 divákov





Zostavy:

Detva: Hackett (34. A. Nagy) - Martin Chovan, Kuklev, F. Fekiač, Sládok, Šimon, Macejko, Gachulinec.- Belluš, Surovka, Sitnikov - Milý, Gašpar, Žilka - Videlka, Murček, Ščurko - Jakubík, M. Surový, Róth - Jendroľ

Poprad: Corbeil - König, D. Brejčák, Davydov, McDowell, Dinda, Š. Fabian, Bdžoch, Česánek - Svitana, M. Nagy, Štrauch - Buc, Heizer, Vartovník - Abdul, Matej Paločko, D. Bondra - Hvíla, Ježek, Koky





HKM Zvolen - HC 05 iClinic Banská Bystrica 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Góly: 8. T. Török, 36. Coffman (Ulrych), 55. Coffman (O. Steen, Flick), 59. Coffman - 25. Hrnka (Pretnar, Bubela), 49. Hohmann (Trecapelli, Bubela)

Vylúčení: 8:4 na 2 min, presilovky: 0:3, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Fridrich, D. Konc - Výleta, Tvrdoň, 3180 divákov





Zostavy:

Zvolen: MacIntyre - Ross, T. Bokroš, J. Kováčik, Ulrych, Hraško, Ťavoda, Zeleňák - Flick, O. Steen, Coffman - Kelemen, Kytnár, Šišovský - Obrdžálek, Špirko, Matis - Martin Ďaloga, V. Fekiač, T. Török - Síkela

Banská Bystrica: Lukáš - Kubka, Ďatelinka, Pretnar, V. Mihálik, Delisle, Trecapelli, Sedlák - Hrnka, T. Surový, Brittain - Hohmann, Bubela, Bartánus - Skalický, Faille, Asselin - Gabor, Češík, Kabáč - Tamáši





HC Nové Zámky - MsHK Doxxbet Žilina 4:7 (0:3, 3:3, 1:1)

Góly: 34. Šimun (Škoda, M. Jass), 35. Zbořil (Hřebejk), 40. Zbořil (L. Jurík), 46. Saulietis (Dubec, Lorraine) - 6. Švihálek (Húževka), 8. J. Jurík (Michal Roman, Švihálek), 20. Tvrdoň (Mendrej, Andersons), 24. Kozák (Pospíšil, Tvrdoň), 25. Húževka (J. Jurík, Martin Mazanec), 32. Klimenta (Holovič, Juraško), 60. Švihálek

Vylúčení: 8:5 na 2 min, presilovky: 0:3, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Stano, Müllner - Šefčík, Gegáň





Zostavy:

Nové Zámky: Baroš (21. Romančík) - M. Hruška, Plášil, M. Novák, Husák, Salija, M. Jass, Šimek - Zbořil, L. Jurík, Hřebejk - Šille, Šimun, Škoda - R. Varga, Š. Novotný, Fábry - Saulietis, Lorraine, Dubec - Dominik Rehák

Žilina: T. Tomek - Hatala, Kozák, Michal Roman, Juraško, Martin Mazanec, Andersons, Mendrej - Tvrdoň, R. Hruška, Pospíšil - Handlovský, Holovič, Klimenta - Švihálek, Húževka, J. Jurík - Konečný, Ondruš, Rogoň - Dolinajec

