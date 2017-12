Dávku v nezamestnanosti dostane menej ľudí, zmeny prinesie novela zákona o sociálnom poistení

BRATISLAVA 14. decembra (WebNoviny.sk) - Dávku v nezamestnanosti by malo v budúcom roku dostávať priemerne mesačne 30,5 tisíca osôb.

Priemerná suma nezamestnaneckej dávky by pritom mala predstavovať 445,30 eura. Celkovo by mala Sociálna poisťovňa na vyplácanie dávok v nezamestnanosti v budúcom roku vynaložiť 162,9 milióna eur. Vyplýva to z rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2018, ktorý už schválil parlament.

Sociálna poisťovňa vyplatila v januári až októbri tohto roka dávku v nezamestnanosti priemerne mesačne 32,1 tisíca osobám. Najviac ľudí pritom dostávalo nezamestnaneckú dávku vo februári tohto roka, a to 34,5 tisíca.

Polovica z hrubého príjmu poistenca

Naopak, najmenší počet poberateľov dávky poisťovňa počas deviatich mesiacov tohto roka zaznamenala v júli, keď dávku v nezamestnanosti dostalo 30,4 tisíca osôb.

Na dávku v nezamestnanosti majú v súčasnosti pri práci na neurčitý čas nárok tí nezamestnaní, ktorí boli poistení v nezamestnanosti najmenej dva roky v posledných troch rokoch.





Dávka v nezamestnanosti dosahuje 50 % z hrubého príjmu poistenca. Výška dávky sa určuje z hrubých príjmov dosahovaných v období dvoch rokov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Novela zákona o sociálnom poistení

Od začiatku budúceho roka sa podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti zmiernia. Na októbrovej schôdzi o tom rozhodol parlament, keď schválil novelu zákona o sociálnom poistení.





Kým v súčasnosti je pri práci na neurčitý čas nárok na nezamestnaneckú dávku podmienený najmenej dvomi rokmi poistenia v posledných troch rokoch, od začiatku budúceho roka sa podmienka dvojročného poistenia v nezamestnanosti bude vzťahovať na obdobie posledných štyroch rokov pred zaradením do evidencie nezamestnaných.

Takéto miernejšie pravidlá pritom už v súčasnosti platia pri nároku na dávku v nezamestnanosti, ak žiadateľ o dávku pracoval na určitý čas, alebo bol dobrovoľne poistený v nezamestnanosti.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.