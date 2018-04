Daňové priznanie si tento rok odložil rekordný počet daňovníkov

BRATISLAVA 18. apríla (WebNoviny.sk) - Odklad daňového priznania k dani z príjmov tento rok využilo vyše 200-tis. daňových subjektov. Finančná správa tak hlási doterajší rekord vo využívaní tejto možnosti. Po tom, čo si vlani daňové priznanie odložilo necelých 200-tis. daňovníkov, tentoraz ich je 200 400.

Väčšina z nich pritom využila možnosť odkladu do 2. júla tohto roku, a to vyše 173-tisíc. Druhá najväčšia skupina boli daňovníci, ktorí mali zdaniteľné príjmy aj zo zahraničia a mohli si daňové priznanie odložiť až do 1. októbra tohto roka. Bolo ich vyše 20-tisíc. Nasledovali odklady do konca apríla, ktorých bolo bezmála 4-tisíc, a najmenej odkladov bolo do konca mája, a to necelých 3-tisíc.



Prvýkrát pritom prevýšil počet odkladov daňových priznaní právnických osôb počet odkladov fyzických osôb. Kým právnické osoby si odložili podanie daňového priznania, a tým aj termín na úhradu dane v takmer 102-tis. prípadoch, fyzických osôb bolo vyše 98-tisíc. Počet odkladov pri fyzických osobách dokonca medziročne klesol o vyše 5-tisíc.

Zložité daňové predpisy

Podľa Dagmar Bednárikovej zo Slovenskej komory daňových poradcov za rastom odkladov firiem môže byť aj dlhší čas potrebný na zber a vyhodnotenie všetkých potrebných informácií a zložitosť daňových predpisov. Svoju úlohu však zohrávajú aj financie.

"Pri neskoršom podaní priznania sa posúva aj termín na zaplatenie dane. Odklady najčastejšie využívajú daňovníci v situácii, ak nemajú skompletizované účtovníctvo, nemajú dostatok prostriedkov na zaplatenie dane alebo im vyšla vysoká daňová povinnosť," konštatuje.

Nárast paušálnych výdavkov

Pokles počtu odkladov pri živnostníkoch zase možno podľa Bednárikovej pripísať aj nárastu odpočtu paušálnych výdavkov na 60 %. "V praxi to znamená, že pri rovnakých príjmoch klesnú živnostníkom od 1. júla odvody. Im sa teda oplatilo neodkladať si podávanie priznania na neskôr," tvrdí.

Finančná správa pritom pokračuje v spracúvaní daňových priznaní, ktoré jej boli doručené doposiaľ. K 16. aprílu mal správca dane spracovaných vyše 416-tis. daňových priznaní fyzických osôb typu A, takmer 386-tis. daňových priznaní fyzických osôb typu B a bezmála 147-tis. daňových priznaní k dani z príjmu právnických osôb.





