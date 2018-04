Daňové priznanie sa dá podať do utorka, no Finančnej správe nefungujú elektronické služby

BRATISLAVA 2. apríla (WebNoviny.sk) - Daňové priznanie sa dá podať do utorka 3. apríla vrátane, no ako uvádza na svojom portáli Denník N, Finančnej správe nefungujú elektronické služby.

Pracujú na znovuobnovení služieb

Kedy by mali byť opäť v prevádzke, úrad neoznámil. Finančná správa o výpadku informovala na svojom Facebooku. Elektronické podávanie je povinné pre platiteľov DPH a právnické osoby, ktoré sú zapísané v Obchodnom registri.

Živnostníci ešte daňové priznanie nemusia elektronicky podávať. Hovorkyňa Finančnej správy Ivana Skokanová tvrdí, že v pondelok dopoludnia zaznamenali nedostupnosť portálu, ktorá bola spôsobená výpadkom na strane externého dodávateľa.

„Túto chybu sme však už odstránili a pracujeme na znovuobnovení elektronických služieb,“ povedala Skokanová pre Denník N.

Za výpadok sa ospravedlnili

Finančná správa bude včas informovať, kedy budú elektronické služby dostupné. Na otázku, aký je odhad, kedy by zhruba mohli byť opäť dostupné, neodpovedala. Za výpadok sa ospravedlnila. Neodpovedala ani na to, či pre výpadok predĺžia termín, dokedy budú môcť firmy či platitelia DPH podávať priznanie.

Daňové priznanie treba podať do 3. apríla, ľudia aj firmy majú čas aj v utorok. Finančná správa posilnila v posledný deň call-centrum, ktoré by malo byť dostupné až do polnoci, ale aj úradné hodiny na daňových úradoch. K dispozícii budú aj mobilné kancelárie v Petržalke, pridali tiež dodatočné miesta na podanie daňové priznanie aj mimo úradov.

