Dankovi úradníci rokujú o najmodernejšej verzii stíhačky F-16

BRATISLAVA 20. októbra (WebNoviny.sk) - Američania chcú ponúknuť Slovensku najmodernejšiu verziu slávnej F-16, nad ktorou už sú len neviditeľné stíhačky F-35 a F-22, píše Denník N. Slovenskému ministerstvu sme ponúkli nacenenie a informácie o dostupnosti lietadiel F-16, a to konkrétne verzie V Block 70/72, potvrdil Denníku N hovorca americkej ambasády Griffin Rozell.

Až doteraz nebolo isté, či sa Američania nechystajú ponúknuť len staršie repasované verzie stíhačiek F-16, ktoré pred tým vyradila niektorá zo zahraničných armád. Ambasáda však teraz potvrdila, že v hre je výroba úplne nových strojov v poslednej verzii V.

Oficiálna ponuka nie je predložená

Oficiálnu ponuku zatiaľ Slovákom nepredložili, podľa hovorcu by k nej však mohlo dôjsť už čoskoro. „Spolu so slovenským ministerstvom obrany pracujeme na tom, aby sme predložili už aj formálnu ponuku, ktorá bude v súlade so slovenskými požiadavkami,“ dodal Rozell pre denník.

Prípadný nákup lietadiel F-16 by podľa ambasády prebiehal rovnako, ako prebiehal v roku 2015 nákup amerických vrtuľníkov Black Hawk. Formálne by šlo o dohodu medzi americkou a slovenskou vládou. Slovensko by zároveň mohlo využiť vládny program Foreign Military Sales, ktorý umožňuje spojeneckým štátom USA nakupovať americké zbrane za rovnakých podmienok ako americká armáda.

Kľúčová schopnosť

Verzia s označením „V“ má špičkový radar i elektroniku. Počítače v nej vychádzajú z technológií, ktoré Američania inštalujú aj do supermoderných „neviditeľných“ stíhačiek F-35. Táto verzia umožňuje pilotovi napríklad rýchlejšie zamerať viac cieľov naraz a na väčšiu vzdialenosť. Potom na ne môže útočiť buď vlastnými zbraňami, alebo na ne naviesť rakety z pozemných stanovíšť či z bojových plavidiel.

Ide o jednu z kľúčových schopností pre bojiská 21. storočia. Od stíhačiek sa už totiž nevyžaduje, aby len útočili na ciele, ale aby sa v reálnom čase čo najtesnejšie koordinovali s ďalšími jednotkami, ktoré sú vo vzduchu, na zemi i na mori, píše Denník N.

O cene nehovoria

Výrobu poslednej verzie stíhačiek F-16 si doteraz objednalo len malé ostrovné a na ropu bohaté kráľovstvo Bahrajn v Perzskom zálive, u nás známe najmä organizovaním veľkej ceny Formuly 1. Okrem toho sa pre ne rozhodla ešte trojica ázijských krajín: Južná Kórea, Taiwan a Singapur. V ich prípade však nemá ísť o nové lietadlá, ale o modernizáciu staršej verzie, ktorú už majú vo výzbroji.





Server Armádní noviny vo štvrtok upozornil, že najnovšie sa pre takýto krok rozhodlo aj Grécko. O cene Američania verejne nehovoria. Ak by však slovenský kontrakt mal byť podobný obchodu s Bahrajnom, za predpokladaných štrnásť kusov by ministerstvo zaplatilo aspoň dve miliardy eur. K tomu je potrebné pripočítať ešte ďalšie desiatky až stovky miliónov eur, ktoré by počas ďalších rokov stála údržba a prevádzka lietadiel.

Taktická hra SNS

Do akej miery je takýto obchod myslený vážne, vedia na ministerstve obrany. Rokovania s Američanmi môžu byť stále len taktickou hrou SNS, ktorá ovláda ministerstvo obrany. Podľa zdrojov Denníka N to bolo práve súčasné vedenie ministerstva, kto kontaktoval Američanov, aby predložili svoj návrh. Pôvodne totiž aj americká ambasáda považovala za takmer hotovú vec, že si Slovensko podľa vzoru Česka prenajme švédske stíhačky Gripen.





O tomto variante začal v roku 2015 rokovať bývalý minister obrany Martin Glváč (Smer), ktorý krátko pred vlaňajšími voľbami hovoril, že hlavná časť kontraktu so Švédmi je už dohodnutá. Keď však neskôr prišlo nové vedenie ministerstva, ktoré dosadil predseda SNS Andrej Danko, Američania od nás dostali žiadosť o nacenenie stíhačiek F-16, ktoré sú priamym konkurentom Gripenu.

Dankovi nominanti už v posledných týždňoch hovoria novinárom, že majú vážnu alternatívu voči Gripenu a teda nie je dôvod s nimi podpísať kontrakt. „Vláda nám uložila, aby sme rokovali aj s ďalšími vládami, než je švédska, či už európskymi, alebo proatlantickými,“ povedal minulý týždeň generálny tajomník služobného úradu Ján Hoľko, ktorý má pri rokovaniach o stíhačkách hlavné slovo. Ľudia z vedenia ministerstva dokonca v neformálnych rozhovoroch tvrdia, že americká ponuka sa v súčasnosti dokáže vyrovnať švédskej, píše denník.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.