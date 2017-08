Dankovi ide aj pri tejto kríze o kšefty, vyhlásila Remišová, ktorá poslala výzvu Fico a Bugárovi

BRATISLAVA 9. augusta (WebNoviny.sk) - Poslanci NR SR za hnutie OĽaNO-NOVA vyzývajú premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára, aby sa nehandrkovali a aby riešili problémy, ktoré sú pre Slovensko životne dôležité.

„Vyzývame Roberta Fica a Bélu Bugára, aby v záujme Slovenska nedovolili Slovenskej národnej strane ďalej likvidovať slovenskú vedu a školstvo. Predsedovi SNS Andrejovi Dankovi ide aj pri tejto kríze o kšefty a teplé miesta pre svojich straníckych funkcionárov. Vzdelanie našich detí a lepšia práca pre našich ľudí, ktorú prináša výskum a inovácie, sú životným záujmom Slovenska a nemôžeme s nimi hazardovať," vyhlásila to na dnešnej tlačovej besede poslankyňa NR SR za OĽaNO-NOVA Veronika Remišová.



„Od žiadneho ministra sme nepočuli návrhy na riešenia alebo návrhy na zmeny, ktoré je potrebné urobiť na ministerstve a v podriadených organizáciách. Jediné riešenia sme priniesli my, hoci je to v prvom rade úloha vlády upratať zhnitý systém v eurofondoch a chaos, ktorý tu vláda narobila," povedala.

Európska komisia upozorňuje na pochybenia

Namiesto toho podľa nej počúvame, že za tento škandál nie je vlastne zodpovedný nikto. „Minister Plavčan sa vyhovára na ex-ministra Draxlera, exminister Draxler hovorí o korupcii za Plavčana, vicepremiér Pellegrini, ktorý koordinuje eurofondy, zase obviňuje Plavčana, že naschvál vypísal výzvy o deň skôr, aby ich nemohol jeho úrad skontrolovať. SNS hovorí, že to vlastne Smer kradne eurofondy na vedu a výskum cez nastrčené firmy a celá diskusia je o tom, kto tie eurofondy kradne viac, či SNS alebo Smer. Z toho celého má občan dojem, že jediným dôvodom, prečo sa Andrej Danko hodil o zem, je to, že SNS si nestihla alebo nemohla uchmatnúť z koláča taký kus, ako by chcela, alebo že Andrej Danko nemôže zniesť, že prichytený bol on a nie niekto iný," uviedla.



Riešením problému nie je podľa Remišovej výmena ministra školstva. „Európska komisia nás upozorňuje na veľké pochybenia v zložitých procesoch hodnotenia a výberu projektov," pripomenula s tým, že náprava potrvá istý čas a môžu ju urobiť iba ľudia, ktorým skutočne záleží na očistení celého systému od korupcie a nie ľudia, ktorí sa na korupcii podieľajú a korupčné podhubie vytvorili.

Problémy aj na iných ministerstvách

Upozornila, že v konečnom dôsledku pri systéme, aký vláda nastavila v operačnom programe Výskum a inovácie, problém sa nemusí skončiť len pri pol miliarde eur.

„Je tu ďalšia miliarda, ktorú spoločne s ministerstvom školstva riadi a rozdeľuje ministerstvo hospodárstva a niektoré médiá už poukázali aj na problémy v týchto výzvach, v ktorých sa tiež dá pochybovať o tom, či peniaze skutočne boli pridelené na inováciu firiem," dodala s tým, že aj pri týchto výzvach má pochybnosti, či ich hodnotili ľudia, ktorí sú odborníkmi v danej oblasti, a preto sa bude venovať aj týmto výzvam.

Bez nápravy je ohrozené čerpanie financií

Nečinnosť vlády pri riešení problémov môže prerásť do toho, že ak neurobia nápravu, nebudeme môcť čerpať celý operačný program Výskum a inovácie, čo je spolu viac ako dve miliardy eur, čo by bola obrovská strata pre Slovensko.



„Čas beží a každým dňom sa zmenšuje šanca, že tieto obrovské peniaze z eurofondov budeme vedieť zmysluplne využiť. Minister Plavčan nám na moju žiadosť poslal informáciu, koľko minuli z operačného programu na vedu a inovácie. Za štyri roky ministerstvo bolo schopné minúť 1,4 percenta. A ešte otázka je, ako ich minuli," povedala.

Poslanec za OĽaNO-NOVA Eduard Heger povedal, že namiesto riešenia kauzy s eurofondmi vláda rieši interné spory koaličných strán. „Toto je stabilná vláda kontinuity a pokroku? Ľudí nezaujímajú spory koaličných lídrov, chcú vidieť riešenia," odkázal Heger.

Danko vypovedal v pondelok Koaličnú zmluvu podpísanú 1. septembra 2016 medzi stranami Smer-SD, SNS a Most-Híd. Ako dôvod uvádza absolútnu nevyhnutnosť zmeny nastavenia pravidiel v koalícii, novú úpravu pomerov a vzťahov a stanovenie absolútne nových priorít, ktoré sa budú premietať v rámci procesu zostavenia nového rozpočtu, s cieľom obnovy dôvery medzi koaličnými partnermi, ako aj dôvery verejnosti ku koalícii.

