Dankova SNS je v prieskume až piata. V prvej trojke sú Smer-SD, SaS a kotlebovci

BRATISLAVA 22. septembra (WebNoviny.sk) - Keby sa voľby do parlamentu konali teraz, najviac hlasov by získala vládna strana Smer-SD, na druhom mieste by skončila strana Sloboda a Solidarita (SaS) a za ňou by sa umiestnila strana Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS).

Sme rodina s 15 kreslami v parlamente

Vyplýva to z prieskumu volebných preferencií, ktorý uskutočnila agentúra AKO v dňoch 18. až 20. septembra formou telefonického dopytovania. Výberovej vzorke 1000 respondentov položili otázku: Minulý rok sa konali voľby do NR SR. Keby boli voľby teraz, ktorú stranu alebo hnutie by ste volili?





Strane Smer-SD by dalo svoj hlas 27,3 percenta opýtaných, v parlamente by mala 44 kresiel. SaS by volilo 16,1 percenta ľudí, čo predstavuje 26 poslancov. Kotleba - ĽSNS by získala 10,9 percenta hlasov, čo je 17 poslancov. Nasleduje hnutie Sme rodina - Boris Kollár, ktorá by dostala 9,2 percenta hlasov, čo zodpovedá 15 kreslám v parlamente.

Voliť by nešlo 10,6 percenta respondentov

Slovenskú národnú stranu (SNS) by volilo 9 percent respondentov, získala by 14 parlamentných kresiel. Nasleduje hnutie OĽaNO - NOVA z 8,9 percentami a 14 poslancami a vládna strana Most - Híd, ktorá by získala 7,3 percenta hlasov, čo je 12 poslancov.

Do parlamentu by sa ešte dostali kresťanskí demokrati (KDH), za ktorých by hlasovalo 5,1 percenta voličov, získali by osem kresiel. Za bránami parlamentu skončila strana SMK - MKP, ktorú by volilo 4,2 percenta opýtaných.

Voliť by nešlo 10,6 percenta respondentov, 23,1 percenta nevedelo, koho by teraz volili, 2,2 percenta nechcelo svoju voľbu prezradiť. Rozhodnutých, teda tých, ktorí by išli voliť a vedia, komu by dali hlas, bolo 64,1 percenta.

Politická strana % voličov Počet mandátov Smer - SD 27,3 44 SaS 16,1 26 Kotleba - ĽSNS 10,9 17 Sme rodina - Boris Kollár 9,2 15 SNS 9,0 14 OĽaNO - NOVA 8,9 14 Most - Híd 7,3 12 KDH 5,1 8 SMK - MKP 4,2

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.