Danko predloží návrh zákona o politických stranách na jar, skritizoval Sulíka a postup SaS

BRATISLAVA 3. januára (WebNoviny.sk) – Predseda SNS Andrej Danko avizuje už rok predloženie nového zákona o politických stranách. Pre agentúru SITA povedal, že s ním príde na jar.

Predpokladám, že na ťažšie politické diskusie je lepšia jar, ako bolo predvianočné obdobie, uviedol Danko s tým, že predloženie návrhu väzí aj v diskusii, do akej miery treba stanovovať pravidlá pre fungovanie strán. Základné pravidlo pre mňa je, aby strany jasne ukázali, ako nakladajú so štátnymi peniazmi.

Strana musí mať kontrolné a revízne komisie, musí rozhodovať o prijímaní a neprijímaní členov. Ja čas hovoriť o zmene financovania politických strán. Ak strany nezdružujú ľudí, nemôžu mať taký príspevok ako strany, v ktorých sa ľudia združujú, vyhlásil Danko.

Sulík sa bojí snemu

Danko za hlúposť označil postup SaS, ktorá prijíma priateľov strany. „SaS a Richard Sulík sa bojí snemu, kde by ho odvolali. Sulík dobre vie, že keby mal snem, kde by zaznel aj iný názor, len ťažko by udržal pozíciu. Chápem ho, že chce mať stranu pevne v rukách, ale o tom nie je demokratická spoločnosť. Nemôžete blokovať členstvo v strane a namiesto členov mať priateľov, ktorých dáte na kandidátku a do funkcií. Každý pravicový volič musí vidieť, že štruktúry pravicových strán nie sú v poriadku,“ uviedol predseda SNS.





Politická strana má podľa Danka pripravovať ľudí na riadenie štátu. „V strane by sa mal predseda správať ako malý premiér. Musí byť dobrým a spravodlivým, aj keď niekedy tvrdým. To ho pripravuje na funkcie v štáte. Iba dobrý predseda strany môže byť raz dobrý predseda parlamentu alebo vlády. Niekedy to na snemoch strán býva ťažké, ale je to príprava na riadenie štátu,“ zdôraznil Danko, podľa ktorého strany so štyrmi členmi nie sú pripravené a zrelé na riadenie štátu. „Strany musia mať jasné pravidlá. Predseda musí byť odvolateľný. To je základ demokracie. Strany nemôžu byť eseročky, ktoré slúžia na úzke záujmy. Veď na tom stoja aj silné demokracie,“ konštatoval.

V SNS nebol priestor na odbornosť

Danko pripomenul, že SNS mala lídra, ktorý kynožil akýkoľvek intelektuálny názor v strane.

„Za 20 rokov nebol v SNS priestor na odbornosť, diskusiu a programové debaty. Chcem, aby SNS bola stredovou stranou, aby sa dostala do štruktúr európskych ľudovcov alebo konzervatívcov, aby bola zdravým prúdom so sedliackym rozumom, so zdravými národnými, kresťanskými a sociálnymi hodnotami. Chcem, aby bola alternatívou. Verím, že SNS raz odovzdám v lepšom stave, ako som ju preberal,“ dodal.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.