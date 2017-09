Danko poslušne ustúpil Ficovi ako kedysi Slota, poslanci koalície podľa opozície nemajú svedomie

BRATISLAVA 7. septembra (WebNoviny.sk) - Minister práce sociálnych vecí a rodiny Ján Richter (Smer-SD) pohorel na plnej čiare.

Po neúspešnom pokuse opozície vysloviť mu nedôveru to povedala na tlačovej besede predsedníčka poslaneckého klubu SaS Natália Blahová s tým, že ak by mu poslanci mali v hlasovaní vyjadriť dôveru nezískal by potrebných 76 hlasov ani od svojej vládnej koalície.

Očakávajú ďalšie zlyhania

"Problémy v rezorte pod vedením Jána Richtera eskalujú a očakávame ďalšie zlyhania s fatálnymi následkami," uviedla. Podľa nej žiadny poslanec vládnej koalície, ktorý podržal Richtera, nemá v sebe svedomie ani morálku.





Podľa Eriky Jurinovej z OĽaNO Slovenská národná strana podviedla svojich voličov, keď sa pri hlasovaní zdržala. "Ján Richter ako minister popieral a dlhé mesiace neriešil hrozivú situáciu detí v zariadení Čistý deň. Nezaslúži si preto byť naďalej ministrom. No hlasovanie poslancov SNS a celú aktivitu strany SNS vnímame len ako snahu o zakrytie ich 600-miliónového eurofondového škandálu na ministerstve školstva a neschopnosti toto ministerstvo vôbec riadiť. Tak, ako kedysi Ján Slota pri podobných škandáloch, aj Andrej Danko poslušne ustúpil Robertovi Ficovi. SNS dokázala, že je to tá istá strana ako za čias Jána Slotu a pravdepodobne rovnako ako Slotová SNS aj skončí," uviedla Jurinová s tým, že v tejto vládnej kríze neišlo o nejaké hodnoty, iba o vybavovanie si účtov v koalícii.





Nikto nevie, o čo ide Dankovi

Podľa Jurinovej koaličná kríza vyvolaná Andrejom Dankom trvá už viac ako mesiac a doteraz nikto nevie, o čo mu vlastne ide, keďže dôvody a požiadavky mení každý druhý deň.

"Koalícia, zdá sa, ešte nejaký čas vydrží, miliardy eur z eurofondov a štátnych zákaziek sú silné lepidlo. Ďalší škandál ale určite na seba nenechá dlho čakať, ministerstvo obrany s ministrom nominovaným SNS pripravuje obrovské nákupy zbraní, a myslím si, že opäť pôjde o drzo predražené zákazky," uviedla. Spálená zem po tejto vládnej koalícii podľa nej nezostane, pretože na Slovensku máme dosť šikovných ľudí, ktorí tvrdo pracujú a neschopnosť vlády tak vyvažujú.

Hlasy na schôdzu o Kaliňákovi

Podľa lídra hnutia Sme rodina Borisa Kollára sme svedkom komédie pod taktovkou Roberta Fica a Andreja Danka.

Poslankyňa SaS Blahová v závere dodala, že opozícia má vyzbierané hlasy aj na zvolanie mimoriadnej schôdze na odvolávanie ministra vnútra Roberta Kaliňáka pre kauzu Bašternák. Ako uviedla, opozícia má nové informácie, ktoré chcú na schôdzi predniesť. "Podpisy na zvolanie schôdze už máme, je len otázka, kedy žiadosť podáme. Je to otázka niekoľkých dní," uzavrela.

