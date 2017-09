Danko nechce ministrov z členov SNS, poučený z minulosti túži oddeliť politikov od manažérov

BRATISLAVA 9. septembra (WebNoviny.sk) - Predseda SNS Andrej Danko nechce za ministrov členov strany, pretože chcel oddeliť politickú a manažérsku zodpovednosť ministrov a zároveň si je vedomý rizík z minulosti.

Odmieta papalášizmus

„Nechcem, aby sa na ministerstvách hnali členovia strany za svojimi hmotnými statkami. Ja som v NR SR neumiestnil žiadneho člena SNS, pričom tu pracuje 400 ľudí. Zobral som si so sebou jedného poradcu a jednu asistentku. Odmietam papalášizmus. Stranícka knižka nie je garanciou miesta v štátnej správe,“ vyhlásil Danko v rozhovore pre agentúru SITA.





SNS je dnes podľa Danka stranou novej generácie. „Nie je pravda, že nemáme členov vo vysokých štátnych pozíciách. Máme štátnych tajomníkov na ministerstve zahraničných vecí, na doprave a v rezorte vnútra. SNS si prešla v minulosti veľmi ťažkým obdobím a kráča stále po tenkom ľade. Preto personálna politika je zložitá, ale SNS je dnes stranou 7500 občanov Slovenska. Združuje ľudí po celom Slovensku. Máme svoj program,“ konštatoval.





K SNS sa hlási veľa ľudí

Danko tvrdí, že vstúpil do politiky ako nespokojný občan, pretože pochopil, že veci sa dajú meniť, len ak vstúpi do politiky. „Prvým krokom je byť predsedom strany, druhým komunikácia. To, že SNS nenominovala za ministrov členov strany, bol môj úmysel. Potrebovali sme ľudí, ktorí už pôsobili v štátnych funkciách. Dnes sa k SNS hlási veľa ľudí. Niektorí s dobrým úmyslom, niektorí so zištným. Značka SNS však nestojí na 170 ľuďoch ako SaS,“ dodal.

