Danko navrhuje zrušiť koncesionárske poplatky, Rezník naopak volá po ich zvýšení

BRATISLAVA 6.januára (WebNoviny.sk) - Podľa predsedu NR SR a Slovenskej národnej strany (SNS) Andreja Danka je najvyšší čas zrušiť koncesionárske poplatky. Nový rok so sebou priniesol aj pozitívnu informáciu o dobrom hospodárení štátu.

Danko chce ušetrené peniaze investovať do ľudí

Ušetrených 800 miliónov eur by sa malo investovať do ľudí. Jednou z možností, kam spolu s ďalšími opatreniami smerovať peniaze, je aj do zrušenia koncesionárskych poplatkov. Agentúru SITA informoval hovorca predsedu NR SR Tomáš Kostelník.



Podľa slov predsedu SNS Andreja Danka má SNS viacero ideí, ktoré by sa vďaka ušetreným peniazom podarilo zrealizovať. Jednou z nosných téz národniarskeho volebného programu je práve aj zrušenie koncesionárskych poplatkov za RTVS.

„SNS od začiatku hovorí, že verejnoprávny rozhlas a televízia môžu fungovať aj bez koncesionárskych poplatkov,“ vysvetľuje Andrej Danko a dodáva, že investované peniaze by mohli pomôcť verejnoprávnej RTVS ponúknuť kvalitnejší program a zároveň by občania nepocítili žiadnu ďalšiu finančnú záťaž.

Poplatky sa nezvyšovali už 15 rokov

Generálny riaditeľ Rezník v rozhovore pre agentúru SITA označil za nespravodlivé, že sa hlavný zdroj príjmov RTVS, teda koncesionárske poplatky, nezvyšoval už 15 rokov. Ročný rozpočet RTVS je približne 130 miliónov eur, z toho zhruba 78 miliónov eur získava z koncesií.

Podľa Rezníka otázkou teda je, či Slovensko chce verejnoprávne médiá platené cez koncesionárske poplatky. V okolitých krajinách, v Maďarsku a Poľsku, sa verejnoprávne médiá už financujú cez štát, a to rôzne, napríklad cez štátny rozpočet, percento z hrubého domáceho produktu a iným spôsobom. STV a SRo sa pri svojom vzniku začiatkom 90. rokov inšpirovali britským modelom verejnoprávneho BBC, ktoré sa financuje cez koncesie.

Keďže sme od BBC prevzali systém fungovania verejnoprávnych médií, „tak by sme sa ďalej mali racionálne rozprávať o tom, či chceme koncesie, ktoré boli roky základom, alebo iný spôsob“, zdôraznil Rezník. Doriešiť model financovania RTVS by chcel do roku 2020.

Viskupiča prekvapili Rezníkove návrhy

Podľa bývalého poslanca NR SR za stranu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO) a predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča sú prekvapujúce návrhy generálneho riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka na zmenu financovania RTVS v rozpore s projektovým zámerom, ktorý predstavil poslancom NR SR, keď kandidoval na tento post.

„Pre mňa je absolútne neakceptovateľné, aby Rezníkove návrhy na zmenu financovania prichádzali predtým, ako dodrží slovo, a to, čo deklaroval vo vlastnom projekte ešte ako kandidát. Tvrdil, že je schopný udržať súčasný stav v RTVS a zvládnuť aj prevádzku nového tretieho televízneho kanála s existujúcimi zdrojmi,“ povedal tieňový minister kultúry OĽaNO Viskupič, ktorého stanovisko agentúre SITA poskytol hovorca OĽaNO Matúš Bystriansky.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.