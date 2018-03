Danko dal vykázať Matoviča z rokovacej sály parlamentu, viackrát ukázal fotografiu

BRATISLAVA 23. marca (WebNoviny.sk) - Aktualizované Predseda parlamentu Andrej Danko dal vykázať z rokovacej sály poslanca Igora Matoviča (OĽANO).

Matovič v rokovacej sále viackrát ukázal fotografiu zavraždených Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Danko ho viackrát upozornil, že porušuje rokovací poriadok, keď používa vizuálnu pomôcku v pléne.





Parlament začiatkom decembra 2016 schválil novelu zákona o rokovacom poriadku, ktorú inicioval predseda parlamentu Danko.

Prešiel napríklad v zákone presne stanovený maximálny rečnícky čas poslancov. Podľa novelizovaného zákona platí zákaz používania transparentov či vyhotovovania videí na mobilný telefón.





Matovič viní Danka z porušenia zákona



Matovič v reakcii na Dankov krok uvádza, že predseda parlamentu porušil zákon, keď mu ako poslancovi bráni v slobodnom výkone môjho mandátu, ktorý mi vo voľbách dali moji voliči.

„Uvedomujem si, že pán predseda je už ´terazky kapitán´ a podľa jeho ministra obrany je rozkaz viac ako zákon. Napriek tomu som presvedčený, že zákon by mal platiť pre všetkých rovnako a na to, že predseda parlamentu neovláda zákon, by nemali doplácať ostatní poslanci,“ pokračoval.

Novela zákona o rokovacom poriadku



Podľa Matoviča zákon umožňuje vykázať poslanca len do skončenia rokovania v danom dni.



„Presné znenie podľa § 32, odsek 2 je ´… predsedajúci vykáže poslanca z rokovacej sály až do skončenia rokovania v tom istom dni.´ Zároveň sa nedá vykázať poslanec, ktorý v sále nie je prítomný, čo som ja v čase vykázania nebol,“ dodal Matovič v stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytol hovorca hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Matúš Bystriansky.

