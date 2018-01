Danko chce hovoriť o generálnom pardone na exekúcie za odvody a dane, má podporu Borisa Kollára

BRATISLAVA 13. januára (WebNoviny.sk) - Pondelkové stretnutie strán vládnej koalície by sa malo venovať aj návrhu generálneho pardonu, ktorý by pomohol ľuďom s exekúciami za odvody a dane.

Malo by ísť o daňové, zdravotné a sociálne pohľadávky, malo by ísť o to, aby sme ľudí nenaučili neplatiť a nepomohli tým, ktorí boli lajdáci, ale aby sa pomohlo ľuďom, ktorí sa pre exekúcie dnes nemôžu zamestnať. Avizoval to predseda NR SR a predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko v diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) - Sobotné dialógy na Rádiu Slovensko. Podľa lídra národniarov návrh by mal byť taký, aby nedemotivoval platiacich občanov.

Riešenie vypracovala Lucia Žitňanská

Konkrétne návrhy na riešenie situácie občanov, ktorí majú exekúcie za odvody a dane, vypracovala podľa Danka ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská a ďalej sa o nich bude diskutovať nielen v rámci vládnych strán, ale aj s ďalšími stranami, ktoré sa tejto téme venujú. Pričom výsledná podoba záleží od názorov v koalícii, ale aj zainteresovaných strán, ako je Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa a ďalších. Predseda Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a zároveň líder hnutia Sme rodina Boris Kollár túto správu privítal.

Podľa neho ide o jasnú reakciu na ich tlak, keďže táto agenda bola témou ich hnutia. Do politiky „prišli pomáhať ľuďom a nie politikárčiť“, preto mu podľa jeho slov neprekáža, že ich témy prevzala vládna koalícia. „Máte naše hlasy. Máte našu podporu,“ odkázal v diskusii Kollár vládnym stranám s tým, že za takýto návrh zákona budú hlasovať.

Kollár hovorí o nespravodlivom systéme

V sociálnej oblasti sa diskutujúci venovali aj téme dobrovoľných trinástych a štrnástych platov oslobodených od daní a odvodov, ktoré presadzuje SNS. Andrej Danko upozornil, že 13. a 14. plat sú úplne normálne v západných systémoch, a ak chceme ísť do EÚ, mali by sme preberať aj takéto veci. „Som zástancom toho, aby prišla úplná zmena systému odmeňovania ústavných činiteľov a nominantov v štátnych podnikoch,“ povedal predseda NR SR. Doplnil, že štát a štátni zamestnanci, ale hlavne tí, ktorí sú zodpovední za vyplácanie miezd „by boli hlúpi, keby tento systém nezačali používať, pretože znamená pre zamestnávateľa úľavu na daniach a odvodoch“.

Líder Sme rodina upozornil, že z hrubého domáceho produktu (HDP) sa na platy rozdelí približne 39 percent, pričom napríklad v Nemecku je to okolo 50 percent, vo Švajčiarsku a vo Švédsku ešte viac a v porovnateľnom Chorvátsku je to 47 percent. Podľa Kollára to ukazuje, že súčasný systém je nespravodlivý. Tvrdí, že „13. a 14. plat by ľudia pocítili, pokiaľ by bol povinný a nie dobrovoľný“. Pýta sa, ktoré firmy si to dnes môžu dovoliť. Ak by bol Kollár v budúcnosti vo vláde, preferoval by presadenie zníženia daní. Ako Danko dodal, je tiež za nižšiu daň z príjmu, ideálna by bola 15 percent, aby sme boli konkurencieschopní okolitým štátom.





