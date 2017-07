Daniela Hantuchová ukončila svoju kariéru, tenisu však úplné zbohom nedáva

BRATISLAVA 6. júla (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Daniela Hantuchová ukončila svoju kariéru. Vo štvrtok to oznámila na sociálnych sieťach.



Tridsaťštyriročná popradská rodáčka je bývalou členkou Top 5 svetového rebríčka WTA vo dvojhre aj štvorhre, spoludržiteľkou Pohára federácie 2002 a Hopmanovho pohára 2005 a majiteľkou kompletnej zbierky grandslamových titulov v miešanej štvorhre.

V singli si v roku 2008 zahrala v semifinále vrcholných melbournských Australian Open. V ostatných týždňoch chýbala v súťažnom dianí pre únavovú zlomeninu rebra.

Tenis je súčasťou jej DNA

"Vôbec to neznamená, že hovorím zbohom tenisu! Naučila som sa, že v živote je nemožné povedať zbohom ľuďom a veciam, ku ktorým pociťujeme lásku z celého srdca. Pre mňa tenis patrí do tejto kategórie. Je súčasťou mojej duše a DNA od chvíle, keď som premiérovo uchopila raketu a prvý raz som poslala loptičku proti tréningovej stene. Ten pocit vo mne pretrvá navždy. Celá tá neskutočná cesta sa tu nekončí. Akurát už na nej neponesiem tenisovú tašku na ramene," uviedla držiteľka deviatich titulov vo dvojhre na hlavnej profesionálnej úrovni Hantuchová.

Budúce zaradenie do Siene slávy STZ

"Odchádza veľká legenda. Trošku ma to prekvapilo a je mi to veľmi ľúto. V každom prípade tenis dosiaľ bol pre ňu osudom a láskou a ja pevne verím, že Daniela pri ňom zostane a nájdeme nejakú možnosť spolupráce. Určite o tom budeme komunikovať. Nepochybujem ani o jej budúcom zaradení do Siene slávy STZ. Nastane čas, keď to predostrieme príslušným orgánom, väčšinou sa členmi stávajú staršie osoby. Osobne mi najvýraznejšie zostáva v pamäti Danielin podel na triumfe v Pohári federácie. Poznám ju už od jej desiatich rokov, vždy bola kreatívnou a inteligentnou hráčkou. Pre slovenský tenis toho urobila nesmierne veľa nielen výsledkami, ale aj vystupovaním a charizmou. Veľmi jej držím palce do ďalšej etapy života, je to mimoriadne dobrý človek," povedal pre agentúru SITA prezident Slovenského tenisového zväzu (STZ) Tibor Macko.

Daniela má byť na čo hrdá

"Daniela má za sebou úžasnú kariéru, dosiahla obrovské úspechy. Dostať sa do najlepšej svetovej desiatky je snom každého tenistu, ona dokonca bola v Top 5. Dokázala toho veľmi veľa, podarí sa to len málo ľuďom. Za všetko stačí spomenúť napríklad ten kariérny Grand Slam v mixe, to je v histórii ojedinelé. Má byť na čo hrdá. Nie je jednoduché prepracovať sa tam, kde bola, vyžaduje si to dlhé roky driny. Viem, o čom hovorím, sám som si tým kedysi prešiel. Daniele teraz prajem veľa šťastia do budúceho života - toho pri tenise aj súkromného. Konečne si môže začať užívať bežným spôsobom po toľkom makaní, nájsť si čas na seba po 20-25 rokoch venovaných športu. Želám jej iba to najlepšie," povedal pre SITA Dominik Hrbatý, partner Hantuchovej pri triumfe na Hopman Cupe 2005 v austrálskom Perthe.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.