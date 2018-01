Daniela Hantuchová prechádza fázou normalizácie, ako legenda sa necíti

MELBOURNE 25. januára (WebNoviny.sk) - Slovenská už len bývalá tenistka Daniela Hantuchová si na melbournských grandslamových Australian Open2018 zahrala v súťaži legiend po boku slávnej Američanky s českým pôvodom Martiny Navrátilovej, vníma to ako poctu.

"Je pre mňa veľká česť, že ma pozvali tak skoro po ukončení kariéry. Vážim si to, ale legenda nie som," s úsmevom povedala Hantuchová pre český web Tenisový svět. Počas tohto podujatia pôsobí aj ako odborná spolupracovníčka televíznej stanice Fox Sport.

Tridsaťštyriročná popradská rodáčka oznámila zavŕšenie aktívnej činnosti minulý rok 6. júla. Obava, že bez pravidelného tenisu sa nezaobíde, medzičasom pominula: "Už mi to vôbec nechýba. Jednoducho, pohár pretiekol. Týždne a mesiace bez tenisu som si veľmi užívala. Bolo to zvláštne, pretože predtým som si nedokázala predstaviť ani jeden taký deň. Potom sa to však úplne otočilo. Čím dlhšie som od tenisu, tým viac prichádzam na to, že tenisový život nie je normálny. Prechádzam teda fázou normalizácie: spoznávam bežný život a trochu aj seba."

Semifinalistka dvojhry z AO 2008 síce má aktivity súvisiace s týmto odvetvím, ale na značne obmedzený úväzok: "Momentálne určite neplánujem trénerskú kariéru. Viem, že by si to vyžadovalo veľa cestovania a ďalších obetí. Rada teraz hrám exhibície, komentujem tenis, je to pre mňa príjemná zmena. Nevypadla som z tenisového kolotoča úplne, ale viem, že je to len 8 týždňov v roku. A to stačí."

