Dáni patria k najšťastnejším ľuďom na svete. Môže za to týchto 7 vecí

Dánsko sa pravidelne umiestňuje na popredných priečkach najšťastnejších krajín sveta a možno ste sa aj vy pýtali, čo oni majú a my nie.

Väčšina Dánov žije spôsobom života, v ktorom hľadajú radosť v bežných každodenných veciach, a dokonca majú pre tento koncept aj názov „hygge“.

Hygge sa spája s pocitom pohodlia, bezpečia a spolupatričnosti. Je to napríklad ten pocit, keď si po dlhom dni v práci doma sadnete na gauč, zakryjete sa dekou a so šálkou obľúbeného čaju si vychutnáte dobrú knihu či film. Tu je zopár vecí, vďaka ktorým si môžete „hygge“ vytvoriť aj vy sami u seba doma.

1. Nakúpte si sviečky

Možno to na prvý pohľad znie banálne, no Dáni vraj pália viac sviečok ako ľudia z iných krajín, no a má to dobrý dôvod. Mihotajúce sa svetlo sviečok, príjemná vôňa a jemné prítmie dokážu vytvoriť skutočne príjemnú atmosféru. Ak si teda chcete vyčarovať „hygge“, po zotmení rozžiarte svoju domácnosť sviečkami.

2. Vždy majte zásobu svojho obľúbeného horúceho nápoja

Káva, kakao, čaj – horúce nápoje sú pri vytvorení pocitu pohodlia veľmi dôležité. Uistite sa teda, že máte doma vždy dostatočnú zásobu nápojov, ktoré vám pomôžu pri vytvorení pocitu hygge.

3. Kontakt

Tráviť čas s ľuďmi, ktorých máte radi, je veľmi dôležitým faktorom pre dosiahnutie „hygge“. Pozvite občas svojich priateľov k sebe domov, pripravte im dobré jedlo a len sa rozprávajte. Zabudnite na mobily a rušivé vplyvy, len si vychutnajte prítomnosť.

4. Buďte v pohodlí

Svetre, deky, hrubé ponožky – komfort je základom pre „hygge“. Počas chladných večerov či daždivých dní zabaľte seba, svoje domáce zvieratko a každého, koho máte radi, do teplej deky a užívajte si ten skvelý pocit pohodlia a bezpečia.

5. Spomaľte

Možno si poviete, že v dnešnej dobe je to mimoriadne náročné, ba až nemožné. Ale kto chce, ten vie spomaliť. Svet sa neprestane točiť len kvôli tomu, že si vezmete nejaký čas sami pre seba a budete si užívať život. Myslite na to.

6. Nezabudnite na prírodu

Obyvatelia Škandinávie milujú prírodu a ich interiéry často obsahujú množstvo prírodných prvkov v podobe dreva či rastlín. Umiestnite vo svojom domove izbové rastliny a prírodné prvky, uvidíte, že interiér bude vzdušnejší a príjemnejší.

7. Navarte z čerstvých surovín

Žiadne polotovary a hotové jedlá, tými pocit „hygge“ nevytvoríte. Zavolajte k sebe priateľov či rodinu a spoločne pripravte nejaké dobré čerstvé jedlo. Podávajte ho s pohárom dobrého vína a užívajte si radosť z okamihu.

Zimné počasie ešte bude pokračovať

Pozrite si náš nový Magazín !

Papuče, vankúše a stoličky sa samé upracú. Aj takto sa dá propagovať parkovací systém