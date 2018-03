Ďalším pôsobením Roškovej v strane Smer-SD by sa podľa ministra Žigu mali zaoberať okresné štruktúry

BRATISLAVA 30. marca (WebNoviny.sk) - Minister hospodárstva Peter Žiga sa domnieva, že ďalšie pôsobenie exposlankyne Národnej rady SR Ľubice Roškovej je v kompetencii okresných štruktúr strany Smer-SD.

Uviedol to pred stredajším rokovaním vlády SR s tým, že by sa mali kompetentní zaoberať medializovanými informáciami o pôsobení Roškovej v agropodnikaní.

Žiga nevedel o podnikaní Roškovej

Informácie o jej obchodovaní ministra prekvapili, pretože sa domnieval, že pani Rošková vykonáva svoju lekársku prax. „V rámci stanov to majú v kompetencii naše okresné štruktúry. Ja si myslím, že by to riešiť mali. Vyzerá to veľmi škaredo,“ povedal minister hospodárstva a podpredseda strany Peter Žiga.



„Vôbec som nevedel, že pani Rošková podniká takýmto spôsobom, vnímal som, že sa venuje svojej lekárskej praxi, je to informácia, ktorá ma dosť prekvapila,“ dodal Žiga na margo medializovaných informáciách o poberaní sporných agrodotácii na východe Slovenska. Konať začala už aj Poľnohospodárska platobná agentúra (PPA), ktorá podala trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania subvenčného podvodu.

Reportáž Andreja Bána

Podpredsedníčka parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) poukázala počas rokovania Národnej rady SR o Programovom vyhlásení vlády SR aj na ministerku pôdohospodárstva Gabrielu Matečnú (nom. SNS), ktorá bola v minulosti generálnou riaditeľkou Slovenského pozemkového fondu.

„Ako šéfka pozemkového fondu musela vedieť o praktikách Talianov, pretože ju na to upozornil jej podriadený ešte v novembri 2012 a zaslal jej dva listy,” povedala Nicholsonová a odvolala sa aj na reportáž Andreja Bána v Denníku N.

„Jednou z ústredných postáv tých, ktorí na východe kšeftujú s pozemkami, je pani exposlankyňa Ľubica Rošková. Na východe Slovenska ju volajú grófka," povedala Ďuriš Nicholsonová.

