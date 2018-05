Ďaloga privádzal Švédov do zúfalstva, jeho faul v predĺžení sa mu však nepozdáva

KODAŇ 12. mája (WebNoviny.sk) - Slovenskí hokejoví reprezentanti ukoristili vysoko favorizovaným Švédom jeden bod, v sobotňajšom stretnutí A-skupiny na majstrovstvách sveta v Dánsku im podľahli 3:4 po predĺžení. Ústrednou postavou súboja bol slovenský obranca Marek Ďaloga.

Svojou rýchlosťou a dobrým pohybom privádzal Švédov známych vynikajúcim korčuľovaním do zúfalstva. Jeho snaženie vyvrcholilo v 37. min, keď vo vlastnom oslabení získal puk, prihral Ladislavovi Nagyovi, nabral rýchlosť, znova prevzal puk a presnou strelou znížil na priebežných 2:3.

Proti Švédsku hral aktívnejšie

Pri oslave gólu "zrámoval" jedného z arbitrov zápasu. Ten to však chápal. "Aj som mu niečo hovoril, ale nerozumel mi," povedal Ďaloga krátko po stretnutí. Dvadsadeväťročný bek sa dlhodobo prezentuje ofenzívnou hrou, v stretnutí proti Švédsku hral ešte aktívnejšie ako v prvých súbojoch na šampionáte.

"Predtým to boli iné a pre nás veľmi dôležité zápasy. Švédi hrajú podobne, zapájajú sa všetci a je jedno, či to je obranca alebo útočník. Keď sme s nimi chceli niečo uhrať, museli sme to dokázať takou istou hrou, akou sa prezentujú oni," zhodnotil.



Napriek výbornému výkonu bol sklamaný. Práve on bol totiž v predĺžení smoliarsky vylúčený a hráči "Tre Kronor" presilovku využili na rozhodujúci úder.

"Dostali sme gól, ja som to pos*al. Musím si pozrieť tú situáciu ešte raz. Nezdá sa mi, že by to bol faul. Videl, že idem za ním, tak sa posunul predo mňa, neviem či som ho ´zahákol´, ale mne sa to nezdá. Rozhodca tam bol, asi to videl, tak to tak asi bolo," povedal obranca českej Sparty Praha.

Po Nagyovom góle boli Slováci lepším tímom

Tím Švédska nebodoval naplno vôbec prvýkrát na tohtoročnom svetovom šampionáte. Slováci boli proti hviezdami z NHL nabitému mužstvu Švédska vyrovnaným súperom. V niektorých pasážach hry, najmä po vyrovnávajúcom zásahu Ladislava Nagya na 3:3, boli zverenci Craiga Ramsayho lepším tímom.



"Hodnotí sa to ťažko, najmä takto hneď po zápase. Aj oni mali veľa šancí. Výborne zachytal brankár a podržal nás. Snažili sme sa hrať s pukom, tlačiť sa do bránky, jazdiť tam. Chceli sme hrať tú hru, čo hrali aj oni," poznamenal Ďaloga.

V ostatnom období sa stalo pravidlom, že reprezentantom spod Tatier sa hrá lepšie proti favorizovaným tímom. V najbližšom stretnutí na šampionáte budú čeliť silnému Rusku. "Snáď budeme pokračovať v takejto hre," prezradil Ďaloga jednoznačný recept na "zbornú." Súboj Slovensko - Rusko je na programe v pondelok od 16.15 h.

