Dá sa docieliť, aby policajti mohli razantnejšie zakročiť proti kriminalite, povedal Kaliňák

BRATISLAVA 21. januára (WebNoviny.sk) - Dá sa docieliť, aby policajti mali možnosť lepšie uplatňovať svoje kompetencie a mohli razantnejšie zakročiť pri kriminalite, povedal dnes v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák (Smer-SD).

Štatistiky sa zlepšujú

Dodal, že štatistiky sa na Slovensku výrazne zlepšujú, kriminalita padla v mnohých prípadoch až o 70 percent. „ V niektorých lokalitách je pokles evidentný, ale nie je tak výrazný, ako by mal, a v niektorých, naopak, stagnuje alebo narastá,“ uviedol ďalej Kaliňák.





Podľa neho práve pre tie ďalšie lokality je nutné prejsť od nejakých celoplošných uplatňovaných rozhodnutí, reforiem a opatrení po také, ktoré budú priamo smerované pre konkrétnu lokalitu, konkrétnu časť.

Riešenie rómskej otázky

„Začali sme rozlišovať aj bežnú kriminalitu a kriminalitu rómskych osád, ktorá v prípade niektorých miest ukazuje zásadný nepomer,“ vysvetlil ďalej minister vnútra na príklade mesta Krompachy, kde je 26 percent obyvateľov v osadách, ale páchajú okolo 70 percent kriminality v danej lokalite.

V relácii sa k problematike a riešeniu rómskej otázky vyjadrila aj podpredsedníčka NR SR Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS), ktorú udivuje, že desať rokov trvalo ministrovi vnútra, aby prišiel na to, že v blízkosti rómskych osád sa deje niečo, čo on nazýva obťažujúcou kriminalitou.

„Nie je to ale problém etnicity, je to kriminalita, ktorá pochádza z medzigeneračných období, tá ju plodí. A aby sa riešila a aby sa neprichádzalo s takýmito čiastkovými úpravami, ktoré sú podľa mňa zbytočné, lebo máme to obsiahnuté vo všetkých zákonoch, ktoré zlyhávajú v praxi, tak na to treba riešiť príčiny, a nie dôsledky,“ argumentovala Nicholsonová.

Dodala, že pre štát to bude veľmi drahé, lebo výsledkom celej tejto represie má byť väzenie.





