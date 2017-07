Cyklistov na Tour de France čaká kráľovská etapa, začínajú rozhodujúce boje o triumf v Alpách

LA MURE 19. júla (WebNoviny.sk) - Vitajte v Alpách, vitajte na Galibieri! Ústredné motto 18. etapy cyklistickej Tour de France z La Mur do Serre-Chevalier (183 km) sa týka jedného z legendárnych kopcov, ktorý sa na trase slávnych pretekov objavuje po 6-ročnej prestávke.

Turistami vyhľadávaný horský priesmyk v Alpách Col du Galibier je s 2642 m najvyšším bodom 104. ročníka TdF a cyklisti ho dosiahnu po 17,7 km dlhom stúpaní špeciálnej kategórie na 155. km stredajšej etapy, ktorá je označovaná za kráľovskú alpskú - takmer žiadna rovina, iba hore a dolu od štartu až do cieľa a dovedna štyri horské prémie, dve špeciálnej kategórie, jedna "jednotka" a jedna "dvojka".



Cyklistov čaká najvyšší bod pretekov

Rozmenené na drobné: už po 30 km od štartu etapy sa cyklisti vyšplhajú na Col d´Ornon (1371 m), ktorému bude predchádzať 5,1 km dlhé stúpanie s priemerom 6,7%. Po zjazde z neho v Allemonte na 47,5 km príde na rad rýchlostná prémia a potom sa začne 24 km dlhý presun na Col de la Croix de Fer do výšky 2 067 m. Toto siahodlhé stúpanie, kde v roku 2008 ako nováčik na TdF zažiaril Peter Velits, bude mať priemer 5,2% a maximum 11%. Nasledovať bude zjazd do Saint Jean de Maurienne (625 m) a ďalší ostrý výšľap, tentoraz 11,9 km s priemerom 7,1% na Col du Télégraphe (1 566 m).

Jeho vrchol cyklisti dosiahnu na 132,5 km. Nadíde veľmi krátky výdych a ani nie 5 km klesania do Valloire (1434). Potom cyklisti opäť zdvihnú hlavy a korunu všetkému utrpeniu nasadí spomenutý Galibier (2642 m), stúpanie dlhé 17,7 km s priemerom 6,9% a maximom 10% tesne pod vrcholom na 155. km. Udeľovať sa tam bude aj tradičná cena Henriho Desgrangea pre cyklistu, ktorý sa ako prvý objaví na najvyššom bode pretekov. Na záver etapy čaká na zdecimovaný pelotón ešte jedna "chuťovka", 28 km dlhý zjazd do cieľa v Serre Chevalier, kde stačí chvíľka nepozornosti a pád môže mať fatálne následky. Svoje o tom vie Austrálčan Richie Porte, ktorý po páde v 9. etape v pohorí Jura musel so zlomenou kľúčnou kosťou aj panvou do nemocnice.

Rozhodujúce dva dni v Alpách

Experti sa zhodujú, že ak sa v doterajších 16 etapách po absolvovaní 2829,5 km prví štyria jazdci celkovej klasifikácie Brit Christopher Froome, Talian Fabio Aru, Francúz Romain Bardet a Kolumbijčan Rigoberto Urán zmestili do 29 sekúnd, streda môže tieto odstupy výrazne zvýšiť.

"Nebude to o vyčkávaní a konzervatívnom štýle jazdenia. Na čo ešte čakať? Keď sa naskytne príležitosť, treba ju využiť," myslí si športový riaditeľ tímu AG2R La Mondiale Vincent Lavenu, ktorý má vo vysokej alpskej hre Romaina Bardeta. "Dostaneme sa do výšok, ktoré sme doteraz neprekonávali. Nikto z nás nevie, čo od toho očakávať. Bude to deň komplexného jazdenia v horách," skonštatoval druhý muž celkového priebežného poradia, líder Astany Fabio Aru.

"Čakajú nás rozhodujúce dva dni v Alpách. Uvidíme, koľko selekcií v celkovom poradí prinesú. Možno to bude o tom, že my štyria vpredu, ktorí sme v celkovom poradí do polminúty, sa budeme prísne strážiť a možno to bude ešte oveľa otvorenejšie v boji o celkové víťazstvo," povedal pred alpským dobrodružstvom líder TdF Christopher Froome.

Stredajšia prvá alpská etapa má štart p 12:20 h, víťaz v cieli sa neočakáva skôr ako o 17.17 h.





