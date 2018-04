Cyklistika je niekedy ako šach, tvrdí Terpstra v súvislosti s výrokmi Sagana o nespolupráci

COMPIÉGNE 6. apríla (WebNoviny.sk) - Až donedávna bol Niki Terpstra len jedným z mnohých kvalitných cyklistov v nabitej zostave tímu Quick-Step Floors.

Po svojom víťaznom sóle na Okolo Flámska sa z 33-ročného Holanďana razom stal jeden z topfavoritov na triumf na ďalšom významnom monumente sezóny Paríž-Roubaix.

Pretekárov potrápia sektory vydláždené kockami

Peklo severu či Kráľovná klasík, ako sa prezývajú preteky Paríž-Roubaix, sa bude už po 116-krát odohrávať v nedeľu 8. 4. na tradičnej trase Compiégne - Roubaix (257 km), pričom cyklistom "spríjemní" život aj 29 sektorov dláždených kockami, tzv. pavé v celkovej dĺžke 55 km. A práve tím Quick-Step Floors so silnou štvorkou Niki Terpstra, Philippe Gilbert, Zdeněk Štybar a Yves Lampaert bude pravdepodobne opäť útočiť na víťazstvo, keďže v tejto sezóne ich má na konte už 24.

Aj viacerí odborníci sa prikláňajú k názoru, že prvý cyklista, ktorý prejde cieľom na velodróme Andrého Pétrieuxa v Roubaix, bude mať na sebe modrý dres s nápisom Quick-Step Floors, ibaže sa rozchádzajú v tom, ktorý to bude.

Nevylučuje ani pomoc ostatným

"Tých scenárov je viac. Ak to bude potrebné, pomôžem ostatným. Ak sa však naskytne šanca, aby som šiel do toho, tak pôjdem. Pred necelým týždňom na Flámsku to vyšlo tak, že sme mali vpredu štyroch jazdcov a potom to bolo už len o tom, aby jeden z nás zaútočil v pravý čas. Podarilo sa to," povedal Niki Terpstra, ktorý slávne preteky Paríž-Roubaix ovládol už v roku 2014.

Ďalším favoritom na celkový triumf zo stajne Quick-Step Floors je Philippe Gilbert. Skúsený 35-ročný Belgičan vlani ohromil vyše 50 km dlhým sólom zakončeným víťazstvom na Okolo Flámska, tento rok v Oudenaarde finišoval ako tretí. Aktuálne sa predstaví na pretekoch Paríž-Roubaix po 11 rokoch.

"Je dostatočne skúsený na to, aby som mu mal radiť, ale určite sa ešte spolu budeme rozprávať o taktike v zostávajúcich dňoch do štartu," poznamenal Terpstra.

Kritika Saganovho vyjadrenia

Terpstru označil jeho niekdajší slávny kolega Tom Boonen ako hlavného favorita nedeľňajšieho diania na prašných, ale aj zradnými kockami pokrytých cestách severného Francúzska. Boonen nedávno ako expert v službách Belgickej televízie vyslovil aj kritiku na úradujúceho majstra sveta Petra Sagana súvisiacu s jeho reakciami po pretekoch Okolo Flámska, kde skončil šiesty.





Slovenský líder tímu Bora-Hansgrohe už neraz otvorene povedal, že s ním nikto z favoritov počas pretekov nechce spolupracovať. A že ak to takto pôjde ďalej, jazdci tímu Quick-Step Floors ovládnu všetky preteky na požiadanie. Terpstra k tejto téme viac diplomaticky povedal: "Nevidel som video z nedeľňajších pretekov, čiže vlastne neviem, čo sa dialo za mnou. Ak sú všetci čerství, vtedy sa zvykne spolupracovať. Možno niekedy v tom zohráva úlohu aj únava. Záleží na konkrétnom momente v pretekoch, nechcem nikomu robiť sudcu. Je to cyklistika. Ak niekto pomôže Petrovi, ten potom zvíťazí a čo z toho má ten druhý? Niekedy je tento náš šport ako šachová hra."

V nebezpečenstve tkvie krása

Skúsený Holanďan, ktorý kedysi ešte v tíme Milram na Tour de France býval na izbe spoločne s Petrom Velitsom, pred ďalším z vrcholov sezóny prejavil rešpekt voči súperom. "Neviem, čo môžem od nich očakávať. Každopádne nedeľa prinesie novú šancu pre každého z nás. Myslím si, že budeme mať proti sebe zdatných rivalov," zdôraznil Terpstra.

Preteky Paríž-Roubaix považuje trojnásobný majster Holandska za úžasné, ale zároveň odporné svojím profilom. "Ak aj bude počas pretekov sucho a predtým pršalo, podklad vystlaný kockami zostane mokrý a to je veľmi nebezpečné. V roku 2016 bolo mokrých asi tak 20 m a aj tak tam bol veľký pád s mojou účasťou znamenajúci pre mňa koniec. Sú to príšerné preteky, ale práve preto ich mám rád," filozoficky zakončil Terpstra.

