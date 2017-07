Cyklisti v Bratislave môžu svoje bicykle prepraviť vo všetkých dopravných prostriedkoch MHD

Počas víkendov a sviatkov je to bez časového obmedzenia, cez pracovné dni vyhradili časy.

BRATISLAVA 8. júla (WebNoviny.sk) – Cyklisti v hlavnom meste SR Bratislave môžu svoje bicykle prepraviť vo všetkých dopravných prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy (MHD), vrátane nových trolejbusov a električiek.

Dve linky majú aj nosiče

Počas víkendov a sviatkov je to bez časového obmedzenia, cez pracovné dni môžu bicykle prepravovať od 9:00 do 13:00 a od 18:00 do 6:00.



Dopravný podnik Bratislava (DPB) prevádzkuje aj dve linky, čísla 29 a 30, ktoré majú nosiče pre bezpečnú prepravu bicyklov. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Dopravného podniku Bratislava Adriana Volfová.

Pri preprave bicyklov v prostriedkoch MHD treba rešpektovať pravidlá, na ktoré upozorňuje DPB z bezpečnostných dôvodov. Prepraviť bicykel je možné len so súhlasom vodiča, ktorého cestujúci informuje zdvihnutím ruky alebo ústne.

Prepravu bicykla vodič môže odmietnuť

Prepravu bicykla vodič môže odmietnuť, ak je dopravný prostriedok plný alebo je už priestor na prevoz bicyklov obsadený. Ak sú vozidlá MHD vybavené fixačnými pásmi na prevoz bicyklov, odporúčajú ich použiť. Očistený bicykel si cestujúci musia uložiť v priestore vozidla tak, aby neobmedzoval ostatných cestujúcich.

Povinnosťou cestujúceho je pre svoj bicykel kúpiť cestovný lístok v hodnote 0,35 eura. V jednom vozidle možno prepraviť maximálne dva bicykle a za prípadne škody, ktoré bicykel spôsobí, je zodpovedný jeho majiteľ. Prednostné právo nastúpiť má cestujúci na invalidnom vozíku alebo s detským kočíkom.

Pravidlá prepravy bicyklov v MHD nájdu záujemcovia na webovej stránke Dopravného podniku Bratislava.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.