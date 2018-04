ČSSD sa vracia ku koaličným rokovaniam, Babiš jej ponúkol aj ministerstvo vnútra

PRAHA 20. apríla (WebNoviny.sk) - Česká strana sociálno demokratická (ČSSD) v piatok rozhodla, že sa opäť vráti ku koaličným rokovaniam s hnutím ANO premiéra v demisii Andreja Babiša.

Ako informuje Česká televízia, za obnovenie koaličných rokovaní hlasovalo v piatok štrnásť členov predsedníctva strany, piati boli proti a siedmi sa zdržali. Babiš nakoniec ponúkol sociálnym demokratom aj ministerstvo vnútra, ktorým strana aj doteraz podmieňovala svoj vstup do vlády. Práve pre doterajšiu neochotu ANO ponúknuť ČSSD rezort vnútra koaličné rokovania medzi ANO a ČSSD začiatkom apríla skrachovali.

Vnútrostranícke referendum o vstupe do vlády

Podľa predsedu ČSSD Jana Hamáčka bolo hlavným argumentom, prečo sa vrátiť ku koaličným rokovaniam to, aby ANO nevládlo s extrémistickou stranou Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomia Okamuru. "Nerobme si ilúzie o tom, čo by taká vec spravila s reputáciou Českej republiky," povedal v piatok šéf ČSSD.

To, že sa strana vracia ku koaličným rokovaniam, však podľa Hamáčka ešte neznamená, že aj vstúpi do vlády. Prípadný vstup sociálnych demokratov do vlády bude musieť podľa neho ešte prejsť vo vnútrostraníckom referende, v ktorom budú hlasovať všetci členovia strany.

Tichá podpora komunistov

Okrem rezortu vnútra Babiš núka sociálnym demokratom ešte ministerstvá práce a sociálnych vecí, poľnohospodárstva, kultúry a ako piate ministerstvo si budú môcť vybrať medzi rezortom obrany alebo zahraničných vecí.

Scenár vytvorenia koaličnej vlády ANO a ČSSD ráta s tichou parlamentnou podporou Komunistickej strany Čiech a Moravy (KSČM).

Pozrite si náš nový Magazín !

Video V Tureckom Jazere objavili záhadný tri tisíc ročný hrad

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.