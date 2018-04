CSKA Moskva zužitkuje v Európskej lige skúsenosti, Sporting sa pokúsi prekvapiť Atlético

BRATISLAVA 3. apríla (WebNoviny.sk) - Vo štvrtok sa štyrmi zápasmi rozbehne aj štvrťfinálová fáza futbalovej Európskej ligy 2017/2018. Medzi osmičkou účastníkov sú zástupcovia z rovnakého počtu krajín: Anglicka, Francúzska, Nemecka, Portugalska, Rakúska, Ruska, Španielska a Talianska. Všetky stretnutia majú výkop o 21.05 h SELČ.

Anglický Arsenal Londýn nastúpi na Emirates Stadium proti ruskému tímu CSKA Moskva. Bude pri tom aj slovenský čiarový rozhodca Roman Slyško ako asistent českého hlavného arbitra Pavla Královca. Kluby sa doteraz na európskej pohárovej scéne stretli dvakrát. Bolo to v skupinovej fáze Ligy majstrov 2006/2007. Lepšiu bilanciu z dvoch zápasov vtedy mali "armejci" z Moskvy - doma zvíťazili 1:0 a v Londýne uhrali bezgólovú remízu.

Arsenal špičkovým klubom

Podľa niekdajšieho ruského reprezentanta Jevgenija Aldonina má moskovské mužstvo na to, aby bolo úspešnejšie aj tentokrát. "Samozrejme, je to iná súťaž a v jednotlivých mužstvách sa odvtedy veľa zmenilo. Arsenal je špičkový klub, má kvalitných hráčov. Avšak, myslím si, že pred dvanástimi rokmi mal oveľa lepší tím ako teraz. Výhodou CSKA môžu byť bohaté medzinárodné skúsenosti viacerých hráčov. Veľa bude záležať od toho, ako Moskovčania zvládnu prvý zápas na anglickej pôde," povedal pre agentúru TASS 38-ročný Aldonin, ktorý väčšinu hráčskej kariéry zasvätil práve CSKA Moskva (2004-2013) a nastúpil aj v spomenutých dueloch s Arsenalom.

"Kanonieri" na prelome februára a marca prehrali viacero dôležitých zápasov. Zdá sa však, že z najhoršieho sa už dostali. Momentálne sa vezú na víťaznej vlne, keď triumfovali v ostatných štyroch súťažných vystúpeniach. Stredopoliar Jack Wilshere dúfa, že mužstvo trénera Arséna Wengera potiahne sériu výhier aj proti CSKA Moskva. "Zvíťazili sme v niekoľkých zápasoch po sebe a chceli by sme si to udržať. Vo štvrtok máme v EL ďalší veľký zápas a sme naň pripravení. Musíme podať dobrý výkon, aby sme urobili dôležitý krok k postupu do semifinále," skonštatoval 26-ročný rodák zo Stevenage.

Ľahšie ubrániť Messiho než Griezmanna

Portugalský Sporting Lisabon sa predstaví na ihrisku Atlética Madrid. V minulosti v Španielsku nikdy nevyhral, keď v 12 zápasoch utrpel až deväť prehier. Tímy proti sebe stáli aj v šestnásťfinále EL 2009/2010. Oba súboje sa skončili remízou. Madridskí "Los Colchoneros" vtedy prešli ďalej zásluhou vyššieho počtu gólov dosiahnutých na ihrisku súpera a na konci sezóny sa tešili z celkového triumfu v kontinentálnom pohári číslo dva.

"Atlético je pre mňa jasný favorit, ktorý môže vyhrať celú súťaž. Ako som už povedal po žrebe tejto fázy, aj my máme kvalitné mužstvo a verím, že sa postaráme o prekvapenie na úkor Atlética," vyhlásil podľa webu sapo.pt kormidelník Sportingu Jorge Jesus.

Skúsený 63-ročný lodivod sa obáva najmä schopností hviezdneho Antoina Griezmanna. "Poviem vám to takto - je omnoho ľahšie ubrániť Lionela Messiho než Griezmanna. Messiho úlohy sú väčšinou jasne definované a nepohybuje sa toľko, kým Griezmann dokáže obhospodáriť celé ihrisko," doplnil Jorge Jesus.

Salzburg hladný po ďalšom úspechu

Talianske Lazio Rím túži byť na budúci rok v prestížnej LM. "Biancocelesti" vedia, že jednou z možností, ako to dosiahnuť, je celkový triumf v Európskej lige. Vo štvrťfinále však musia prekonať prekážku v podobe rakúskeho protivníka RB Salzburg. Ten v predošlej fáze ukončil púť favorizovanej Borussie Dortmund.

"Chceme byť v LM. Môžeme sa tam prebojovať cez taliansku Serie A, ale aj vtedy, ak vyhráme EL. Verím, že zvládneme štvrtkový domáci duel so Salzburgom. Dúfam, že nám k dobrému výsledku pomôžu aj naši fanúšikovia," vyhlásil podľa portálu football-italia.net brazílsky záložník v službách Lazia Lucas Leiva. "Bude to pre nás veľká výzva. Sme hladní po ďalšom úspechu," uviedol tréner Salzburgu Marco Rose.



Vo štvrtok bude v akcii aj ďalší klub z portfólia rakúskeho miliardára Dietricha Mateschitza - RB Lipsko. "Býci" nastúpia doma proti slávnemu francúzskemu mužstvu Olympique Marseille. "Sme nesmierne šťastní, že sme sa dostali do tejto fázy. Napísali sme krásnu kapitolu histórie nášho klubu a stále môžeme písať ďalšie. Marseille je náročný súper, ale v každom prípade máme šancu, aby sme postúpili do semifinále," vyhlásil tréner Lipska Ralph Hasenhüttl.

