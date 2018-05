Cséfalvayová pozitívne hodnotí pomoc Slovenska v boji s migráciou a zdôrazňuje anexiu Krymu

BRATISLAVA 15. mája (WebNoviny.sk) - Predsedníčka Zahraničného výboru NR SR Katarína Cséfalvayová (Most-Híd) ocenila v parlamentnej rozprave, že v zložitom období, ktoré prežíva Európa aj svet, zostáva slovenská zahraničná politika nezmenená.

„Chcem oceniť aj zahraničnopolitické vyjadrenia predsedu vlády Petra Pellegriniho po jeho nástupe do funkcie. Teší ma, že zmena na poste predsedu vlády ani na moment nespochybnila náš zahranično-politický kurz,“ uviedla v rozprave.

Rovnako podľa nej je dôležité, že Slovenská republika v roku 2017 jasne deklarovala záujem aktívne participovať na pokračovaní integračných procesov v rámci EÚ tam, kde je to pre SR prospešné a v súlade s jej záujmami.

Pomoc Slovenska v boji s migráciou

Predsedníčka výboru pozitívne hodnotí pomoc Slovenska v boji s migráciou, keď sme sa prihlásili k európskym riešeniam problému migrácie prostredníctvom mimoriadneho príspevku do Núdzového zvereneckého fondu EÚ pre stabilitu a riešenie príčin nelegálnej migrácie a vysídlených osôb v Afrike vo výške jeden milión eur.



„Všetci tí, ktorým sa táto suma zdá priveľká, by si mali uvedomiť, že každé euro vynaložené v súčasnosti nám ušetrí násobne vyššie náklady v budúcnosti, a že je to investícia do bezpečnosti našich vlastných občanov,“ zdôraznila Cséfalvayová.

Za nesmierne dôležité v súvislosti s migráciou tiež považuje zachovanie a upevnenie schengenského systému. „Slovensko by malo podporovať všetky aktivity smerujúce k posilneniu vonkajšej ochrany hraníc spoločnými silami EÚ a prijatie takých opatrení, ktoré by zamedzili členským štátom svojvoľne obnovovať hraničné kontroly vnútri schengenského priestoru, ako sa to deje v súčasnosti,“ uviedla.

Anexia Krymu a destabilizácia na Donbase

Správa o plnení cieľov zahraničnej politiky SR predložená Lajčákom sa zaoberá aj Ruskou federáciou. „V súvislosti s Ruskom, možno nie vždy vieme promptne zareagovať, ale oceňujem, že ministerstvo zahraničných vecí konštatuje, že limitujúcim faktorom v rozvoji bilaterálnej spolupráce zostáva anexia Krymu a destabilizácia situácie na Donbase a s tým spojené sankčné opatrenia EÚ voči Ruskej federácii. V tejto súvislosti je tiež dôležité konštatovanie o tom, že Ukrajina je naším susedom a nesmierne významným záujmom SR je udržanie jej suverenity a teritoriálnej integrity,“ uviedla Cséfalvayová v rozprave s tým, že SR zachovávala pozíciu založenú na odsúdení anexie Krymu a destabilizácie Donbasu.



„Uznávame európske ašpirácie Kyjeva a jeho snahu o politickú asociáciu a hospodársku integráciu s EÚ. Odsúdenie anexie Krymu a destabilizácie Donbasu by slovenská diplomacia a politici mali robiť pri každej možnej príležitosti,“ povedala s tým, že to máme robiť nielen preto, že Ukrajina je naším priamym susedom, ktorý má európske integračné ambície, ale najmä preto, že aj v našej histórii máme bohatú skúsenosť so svojvôľou agresívnych veľmocí pri ukrajovaní z nášho územia.

Parlament v utorok rokuje o správach, ktoré predložil minister Lajčák. Ide o Výročnú správu o členstve SR v EÚ – hodnotenie a aktuálne priority vyplývajúce z Pracovného programu Európskej komisie a tiež o Správu o plnení úloh zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky v roku 2017 a jej zameranie na rok 2018.

