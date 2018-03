Cséfalvayová by sa mala stať predsedníčkou zahraničného výboru, nahradí tak Šebeja

BRATISLAVA 22. marca (WebNoviny.sk) – Novou predsedníčkou Zahraničného výboru NR SR by sa podľa informácií agentúry SITA mala stať poslankyňa Katarína Cséfalvayová (Most-Híd). Do funkcie by ju mal parlament zvoliť v piatok.

Cséfalvayová doteraz pôsobila ako podpredsedníčka výboru pre európske záležitosti. Do parlamentu bola zvolená za stranu Sieť. V súčasnosti pôsobí ako členka poslaneckého klubu Most-Híd.



Cséfalvayová vo funkcii nahradí Františka Šebeja, ktorý sa 15. marca vzdal poslaneckého mandátu. V NR SR Šebeja nahradí odborník strany na rozvoj vidieka László Balódi. Ten je v súčasnosti starostom obce Vydrany v okrese Dunajská Streda. Poslanecký sľub by mal zložiť tiež v piatok.





