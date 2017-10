Cristiano Ronaldo najlepším hráčom podľa FIFA za rok 2017, brankárom roka sa stal Gianluigi Buffon

LONDÝN 23. októbra (WebNoviny.sk) - Najlepším hráčom roka 2017 podľa Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) sa v súlade s predpokladmi stal Portugalčan Cristiano Ronaldo z Realu Madrid. Obhájil prvenstvo v bilančnej ankete The Best, ocenenie mu odovzdali počas pondelkového galavečera v Londýne.





Neúspešnými finalistami boli Argentínčan Lionel Messi z FC Barcelona a Brazílčan Neymar, tento Messiho niekdajší spoluhráč už je členom kádra parížskeho Saint-Germain. O víťazovi rozhodli hlasy zástupcov médií, trénerov a kapitánov reprezentácií a aj fanúšikovia. Do úvahy vzali obdobie od 20. novembra 2016 do 2. júla 2017.

Triumfoval s Realom Madrid

"Ďakujem za hlasy. Chcel by som spomenúť Lea a Neymara. Chcem sa poďakovať Realu Madrid za celoročnú podporu. Prvýkrát sme v Anglicku, triumfoval som po druhý raz v sérii. Je to pre mňa skvelý okamih. Ďakujem všetkým mojim fanúšikom po celom svete. Vážim si to. Som veľmi šťastný. Ďakujem a dobrú noc," povedal Ronaldo do televíznych kamier.

Cristiano Ronaldo počas hodnoteného obdobia triumfoval s Realom Madrid v Lige majstrov, španielskej La Lige, národnom superpohári a aj na MS klubov. Portugalsku výrazne pomohol k postupu na budúcoročný svetový šampionát do Ruska.

Zo Zlatej lopty sú dve ocenenia

Messi prispel k triumfu Barcelony v národnom pohári a podieľal sa na postupe Argentíny na MS. Neymar patril k ofenzívnym lídrom Barcelony aj brazílskeho národného tímu.

FIFA vlani po šiestich rokoch ukončila spoluprácu s odborným periodikom France Football a zjednotená výročná Zlatá lopta FIFA existujúca od roku 2010 sa rozdelila na dve ocenenia. FIFA dala svojej bilančnej ankete rámcové pomenovanie The Best, teda Najlepší.

Premiérový laureát medzi brankármi

Najlepším brankárom v roku 2017 podľa Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) sa stal taliansky gólman Juventusu Turín Gianluigi Buffon. Je premiérovým laureátom. Neúspešnými finalistami boli Keylor Navas (Kost. / Real Madrid) a Manuel Neuer (Nem. / Bayern Mníchov).

Buffon v uplynulej sezóne pomohol Juventusu k obhajobe titulu v talianskej Serie A a prieniku do finále Ligy majstrov.

Futbalistka roka 2017 je Holanďanka

Najlepšou hráčkou roka 2017 podľa Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) sa stala Holanďanka Lieke Martensová z FC Barcelona, triumfovala v ankete The Best. Dvadsaťštyriročná stredopoliarka pomohla Holandsku k letnému triumfu na domácich ME, vyhlásili ju za najlepšiu hráčku turnaja.

Neúspešnými finalistkami ankety boli Venezuelčanka Deyna Castellanosová a americká obhajkyňa prvenstva Carli Lloydová. Ocenenie odovzdali počas pondelkového galavečera v Londýne. O víťazke rozhodli hlasy zástupcov médií, trénerov a kapitánok reprezentácií a aj fanúšikovia. Do úvahy vzali obdobie od 20. novembra 2016 do 6. augusta 2017.





Nominovaní na ocenenie pre najlepšieho hráča v roku 2017 podľa FIFA:

Cristiano Ronaldo (Portug. / Real Madrid), Lionel Messi (Arg. / FC Barcelona), Neymar (Braz. / FC Barcelona a Paríž Saint-Germain)



Nominovaní na ocenenie pre najlepšieho brankára v roku 2017 podľa FIFA:

Gianluigi Buffon (Tal. / Juventus Turín), Keylor Navas (Kost. / Real Madrid), Manuel Neuer (Nem. / Bayern Mníchov)



Nominované na ocenenie pre najlepšiu hráčku v roku 2017 podľa FIFA:&

Deyna Castellanosová (Ven. / Santa Clarita Blue Heat), Carli Lloydová (USA / Houston Dash a Manchester City), Lieke Martensová (Hol. / FC Barcelona)

