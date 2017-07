Cristiano Ronaldo aj napriek obvineniam z daňových únikov zostáva v Reale Madrid

"To, že sa mi podarilo s Realom vyhrať v predošlej sezóne všetky najdôležitejšie trofeje, bolo úžasné. Bolo by pekné to zopakovať," povedal hráč, s ktorého menom sa v predchádzajúcich mesiacoch začali objavovať špekulácie ohľadom prestupu.