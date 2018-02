Cologna na ZOH 2018 v Pjongčangu prepísal históriu, očakávanú pozornosť si užil Taufatofua

PJONGČANG 16. februára (WebNoviny.sk) - Švajčiarsky reprezentant v behu na lyžiach Dario Cologna získal zlatú medailu v piatkových pretekoch na 15 km voľnou technikou na zimných olympijských hrách 2018 v juhokórejskom Pjongčangu.

Druhé miesto s mankom 18,3 s obsadil víťaz nedeľňajšieho skiatlonu na 15+15 km Nór Simen Hegstad Krüger, tretí bol Denis Spicov (OŠR), ktorý za víťazom zaostal o 23,0 s.

Striebro ako triumf

Cologna v tejto disciplíne triumfoval aj vo Vancouveri 2010 a Soči 2014 a je prvým v histórii olympijského bežeckého lyžovania s tromi prvenstvami v jednej disciplíne, navyše v sérii. V Soči pridal zlato v skiatlone, na konte teda má štyri zlaté olympijské medaily. V nedeľňajšom skiatlone obsadil 6. pozíciu.

"Nebolo to až také zlé - bolo to úžasné," povedal 31-ročný Cologna, citoval ho olympijský informačný servis (OIS). "Bolo to náročné, no chcel som zvíťaziť aj do tretice - po Vancouveri a Soči. Stále nemôžem uveriť tomu, že som získal zlato. Teraz sme spolu so skokanom na lyžiach Simonom Ammannom jediní, ktorí pre Švajčiarsko získali na ZOH štyri zlaté medaily. Je fajn napísať trochu histórie."

Tentoraz strieborný Krüger skonštatoval: "Som naozaj spokojný s pretekmi aj s tým, že som opäť na stupňoch pre víťazov. Dario dnes bol iná liga, neuveriteľne silný. Striebro je pre mňa dnes ako triumf."

Pozornosť si užil aj Taufatofua

Dvadsaťjedenročný Spicov po zisku premiérovej olympijskej medaily uviedol: "Po štvrtej priečke v skiatlone som veľmi chcel medailu, nielen pre mňa, ale pre celý náš tím, v ktorom chýbajú mnohí športovci. Je skvelé získať medailu."





V piatok si očakávanú pozornosť užil reprezentant Tongy Pita Taufatofua, napokon obsadil 114. miesto s mankom 22:57,2 min. Na trati boli pomalší dvaja pretekári - Kolumbijčan Sebastian Uprimny (+24:24,2 min) a Mexičan German Madrazo (+25:51,5 min).

ZOH 2018 v Pjongčangu





