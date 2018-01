Čo na kurie oká najviac pomáha? Odstránenie na ruke aj nohe nie je také jednoduché

Kurie oko je jedným z kožných problémov, ktorý trápi mnoho ľudí.

Vznik kurieho oka je spôsobené hromadením už odumretých častí kože.

Poškodená časť má žltú farbu a vo vnútri sa vytvorí hlboký koreň čierneho sfarbenia, jeho odstránenie je zdĺhavé a komplikované.

Najprv si treba vyjasniť, či ide naozaj o kurie oko a nie o bradavicu. Tu sú rozpoznávacie znaky:

- Kurie oko sa objavuje na nohe zo spodnej strany chodidla alebo medzi prstami. Naopak, bradavica sa môže objaviť na ruke, nohe aj krku.

- Kurie oko je dostatočne viditeľné a spôsobuje bolesť, najmä pri chôdzi. Bradavice sú menej nápadné, ale dokážu sa rozšíriť po celom tele.

- Prenos bradavice je možný, keďže ide o vírusové poškodenia kože. Môže to spôsobiť poranenie kože a následný dotyk poškodeného miesta. Kurie oká sú však neprenosné, ale ich liečba je veľmi dôležitá.

Ako odstrániť kurie oko? Čo pomáha na ich liečbu?

Existuje mnoho spôsob ako sa zbaviť kurieho oka, ale nie na každého funguje to isté. Chirurgickému odstráneniu sa mnohí vyhýbajú, nie je to najšetrnejší a ani úplne bezbolestný spôsob. Lekár vám odstráni kurie oko pomocou tekutého dusíka, niekedy je potrebné aj chirurgické vybratie. Ak sa vytvorí kurie oko u detí, skúste najprv domácu liečbu.

Prvá pomoc z lekárne

Prvým spôsobom na liečbu kurieho oka je prvá pomoc z lekárne. Na tento kožný problém môžete použiť náplasť na kurie oká s obsahom kyseliny salycilovej. Náplasť používajte pravidelne v dlhšom období, po čase by vám malo kurie oko samé odpadnúť.

Okrem náplastí môžete použiť na kurie oko aj ceruzku alebo pero s účinným gélom, ktorý po aplikácií zamrazí vrchnú časť kože, ktorá sa po určitom období sama odstrání a zmizne. Túto procedúru pomocou pera by ste mali takisto pravidelne opakovať, až kým sa problém nevyrieši.

Domáca liečba

Na odstránenie kurieho oka zaberajú aj domáce produkty či byliny. Vyskúšajte si priložiť na kurie oká plátky cesnaku alebo cibule. Na kurie oká pomáhajú najmä odvary alebo čerstvá šťava z bylín.

Ocot s citrónom

Zmiešajte menšie množstvo octu so šťavou z citróna, neneste na vatu a priložte k postihnutému miestu, previažte a nechajte celú noc pôsobiť.

Cesnak

Po dôkladnej hygiene si naneste na nohy menšiu vrstvu telového krému, ktorý ochráni zdravú časť pokožky. Cesnak si nakrájajte na plátky a priložte na kurie oko, obviažte a nechajte pôsobiť cez noc.

Lastovičník

Na kurie oka je účinný aj lastovičník. Z tejto byliny použite stonku, ktorú prekrojíte a žltou šťavou zo stonky potrite postihnuté miesto. Procedúru by ste mali opakovať každý deň.

Rozchodník

Rozchodník prudký má priaznivé účinky pri rôznych kožných ochoreniach. Na kurie oko použite čerstvé kvety rozchodníka, ktoré rozdrvíte a šťavou potriete dané miesto. Pozor! Nepochytajte si oči, čerstvá šťava z kvetov rozchodníka trvalo poškodzuje zrak.

Prevencia

Kurie oko na nohe spôsobuje značnú bolesť pri chôdzi. Preto by ste mali dbať aj na dostatočnú prevenciu pred týmto kožným ochorením. V prvom rade by ste mali nosiť pohodlnú a kvalitnú obuv.





Dávať pozor by si mali hlavne ženy, ktoré často siahajú po topánkach s vysokými opätkami. Tiež by ste mali dostatočne zvážiť výber obuvi u detí. Obuv by mala byť priechodná a vložky v topánkach by nemali priveľmi tlačiť na chodidlo, musia byť mäkké a poddajné.





Kožu by ste mali dôkladne ošetrovať. Pravidelne sa zbavujte odumretých častí kože, následne používajte krémy a gély, ktoré zmäkčujú kožu a zabraňujú tvorbe plesní na chodidlách.