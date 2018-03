Čistý DPF filter vám zaistí maximálne zníženie škodlivých emisií

BRATISLAVA 13. marca 2018 (WBN/PR) – O tom, že je výfukový plyn pre naše prostredie a najmä ovzdušie škodlivý asi veľmi dobre viete. U niektorých vozidiel je to ale ešte oveľa horšie. Ide najmä o tie, ktorých pohon zaisťuje vznetový motor.



Ak máte také vozidlo aj vy, možno by nebolo zlé spozornieť, pretože môžete porušovať stanovené normy EU-6. Tiež sa to môže týkať horšieho výkonu vášho auta, ktorý môže byť pri zanedbaní čistých filtrov dôvodom na vyhľadanie najrýchlejšej odťahovej služby v okolí. Čítajte ďalej a dozviete sa viac.

Čo sú výfukové plyny?



Často sa výfukové plyny nazývajú všetkými emisiami vypúšťanými do našej atmosféry. V skutočnosti je tento termín správny len pri pomenovaní dopravných emisií, ktoré sa objavujú v dôsledku spracovania paliva. Tiež sa niekedy nazývajú odpadové plyny. Ich účinok je ale naozaj škodlivý, preto je ich produkovanie nutné v našom vlastnom záujme regulovať.



Je zrejmé a jasné, že zloženie výfukových plynov je dosť rôznorodé a väčšina zložiek je toxická. U dieselových motorov to platí asi dvojnásobne.

Ako vám pomôže filter?



Filter pevných častíc je kovový valec naplnený špeciálnym tepelne odolným keramickým materiálom s bunkovou štruktúrou, ktorá je schopná zachovať jemné sadze. Riadiaca jednotka motora monitoruje priepustnosť filtra tuhých znečisťujúcich látok a v prípade potreby spustí regeneráciu, t.j. proces čistenia filtra zo sadzí nahromadených v ňom. Takáto regenerácia je pasívna a aktívna.



Pri pasívnej regenerácii sa sadze spájajú počas pohybu stroja pri vyššom zaťažení, napríklad pri jazde po trati, keď teplota vo filtri dosiahne 350-400 stupňov a viac.

Vyberajte si len certifikované a komplexné služby



Niekedy je samoregulácia nepostačujúca, a vy by ste mali preto popremýšľať nad čistením DPF filtra u odborníkov. Disponujú prístrojmi, ktoré spĺňajú normy Slovenskej legálnej metrológie, čo pre vás znamená, že takéto čistenie filtra je a bude garanciou záruky a vysokej kvality.



Bezpečnosť na cestách je dôležitá, čo vás určite učili aj v dobrej autoškole. Preto, čím skôr je problém s filtrom častíc vyriešený, tým lepšie. Pravidelná diagnostika a včasná údržba pomôžu vyriešiť problém často už v počiatočnom štádiu. Symptómy problémov s filtrom častíc sú inak definované takto:

zníženie ťahu motora

pravidelne sa objavujúce zvýšenie dymu z výfukových plynov

zvýšená spotreba paliva – nestabilné voľnobežné otáčky

zvýšenie hladiny motorového oleja

neprirodzený, syčivý zvuk pri bežiacom motore



Nepodceňujte výmenu a čistotu filtra pevných častíc, pretože ako vidíte, ovplyvňuje to veľmi veľa faktorov.

