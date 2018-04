Čína zaviedla clá na americké bravčové mäso, ovocie a ďalšie produkty

PEKING 2. apríla (WebNoviny.sk) - Čína zvýšila clá na dovoz amerického bravčového mäsa, ovocia a ďalších produktov v hodnote 3 mld. USD. Čínske ministerstvo financií uviedlo, že týmto krokom reaguje na zvýšenie amerických ciel na oceľ a hliník.

Primerané opatrenie

Clá na dovoz bravčového mäsa, hliníkového odpadu a niektorých ďalších produktov do Číny s účinnosťou od pondelka stúpli o 25 percent. Krajina zároveň uvalila 15-percentné clo na jablká, mandle a ďalšie tovary.



Čínske zvýšenie ciel "je primeraným opatrením, ktoré naša krajina prijala s uplatnením pravidiel Svetovej obchodnej organizácie v záujme ochrany našich záujmov," uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.

Spor v oblasti ciel

Čínsky krok sa dotýka amerických farmárskych oblastí, z ktorých mnohé v prezidentských voľbách v roku 2016 hlasovali za Donalda Trumpa. Americkí farmári v roku 2017 na čínsky trh vyviezli tovary za takmer 20 mld. USD. Americké odvetvie produkcie bravčového mäsa do Číny exportovalo produkty za 1,1 mld. USD, čo znamená, že pre bravčové mäso z USA je Čína tretím najväčším trhom.

Spor v oblasti ciel je jedným aspektom širšieho napätia medzi Washingtonom a Pekingom pre čínsky obchodný prebytok voči USA a pre politiku Pekingu v oblasti prístupu do jeho ekonomiky. Podľa prognostikov bezprostredný vplyv ciel by mal byť obmedzený. Investori však majú obavy, že by mohlo byť narušené zotavovanie globálnej ekonomiky, ak by dovozné bariéry zvýšili aj iné vlády.

(1 EUR = 1,2321 USD)





Aké bude počasie na Veľkú noc?

Pozrite si náš nový Magazín !

Video Najstrašidelnejší a najzáhadnejší les v Česku

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.