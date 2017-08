Čína opäť spúšťa najrýchlejšie vlaky na svete, 1250-kilometrovú trasu prejdú za štyri aj pol hodiny

PEKING 27. augusta (WebNoviny.sk) - Čína znovu spúšťa najrýchlejšie vlaky na svete, ktoré dokážu dosiahnuť rýchlosť 350 kilometrov za hodinu. Rýchlovlaky by mali od budúceho mesiaca jazdiť na 1250-kilometrovej trase medzi Pekingom a Šanghajom, pričom by ju mali absolvovať za štyri a pol hodiny. Postupne by mali pribudnúť ďalšie linky.



Čína vlaky po prvý raz predstavila v auguste 2008, no v roku 2011 ich rýchlosti znížila na 250 - 300 kilometrov za hodinu. Dôvodom bola zrážka dvoch rýchlovlakov neďaleko mesta Wen-čou, pri ktorej zahynulo 40 ľudí a ďalších 191 utrpelo zranenia.

V krajine už položili viac ako 20-tisíc kilometrov tratí pre rýchlovlaky, pričom do roka 2020 plánujú pridať ďalších 10-tisíc. Do vybudovania najväčšej siete rýchlovlakov na svete zatiaľ Čína investovala zhruba 360 miliárd dolárov (v prepočte približne 307 miliárd eur).

