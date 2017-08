Cieľom Slovana je postup do play-off KHL, veľmi dôležité budú úvodné súboje

BRATISLAVA 23. augusta (WebNoviny.sk) - Ani v šiestej sezóne Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL), do ktorej v stredu na ľade tímu SKA Petrohrad od 18.30 h SELČ vstúpi HC Slovan Bratislava, nemá slovenský zástupca odlišné ambície než v minulosti.

“V úvode sezóny má každý tím cieľ postúpiť do play-off. My nie sme iní, no musíme kráčať zápas od zápasu. Verím, že sa nám to podarí, nemožno však hľadieť príliš vpred," povedal kapitán mužstva Andrej Meszároš, ktorého asistentmi sú Čech Lukáš Kašpar a Ivan Švarný.



Tím sa obmenil

Káder Slovana sa v porovnaní s predchádzajúcou sezónou trochu obmenil. Odišli zámorskí útočníci Jonathan Cheechoo, Jeff Taffe a Kyle Chipchura, v tíme už nie je ani kanadské brankárske duo Barry Brust a Justin Pogge či bek Nick Plastino. Vrátil sa však produktívny obranca Cam Barker, do defenzívy prišli aj Američan Nick Ebert a Fín Tommi Taimi, do útoku Colby Genoway či Česi Lukáš Kašpar a Jan Buchtele.

„Tím sa ešte bude trochu tvarovať. Sme však odhodlaní a dobre pracujeme. Sme na tom dobre aj fyzicky, v závere prípravy sa to rapídne zlepšovalo,“ myslí si zadák Ivan Švarný. „Mužstvo máme iné ako v minulej sezóne. Stále sa formuje, ale od toho sú tu iní ľudia. Vieme, že nikto nám nepomôže, musíme bojovať hráči v kabíne. Musíme sa postarať o to, aby sme tímovým výkonom vyhrávali,“ dodal Smoleňák.





Musia to rozbaliť od začiatku

Na Slovan čaká v nadnárodnej KHL 2017/2018 porcia 56 zápasov v základnej časti, účinkuje v Bobrovovej divízii v rámci Západnej konferencie. V porovnaní s predchádzajúcou sezónou v KHL neštartujú chorvátsky Medveščak Záhreb a ruský Metallurg Novokuzneck.

"Dôležitý bude začiatok základnej časti, neskôr je ťažké to doťahovať. Musíme to rozbaliť hneď od začiatku,“ doplnil Smoleňák.

: Marek Mazanec, Jakub Štěpánek (obaja ČR), Jaroslav Janus

: Patrik Bačik, Cam Barker (Kan.), Tomá Černý (ČR), Nick Ebert (USA), Lukáš Kozák, Andrej Meszároš, Michal Sersen, Ivan Švarný, Tommi Taimi (Fín.), Tomáš Voráček (ČR), Tomáš Hedera

: Jan Buchtele (ČR), Colby Genoway (Kan.), Marek Hecl, Michal Hlinka, Tomáš Hrnka, Lukáš Kašpar (ČR), Juraj Mikúš, Teemu Ramstedt (Fín.), Michal Řepík (ČR), Boris Sádecký, Pavol Skalický, Marek Sloboda, Radek Smoleňák (ČR), Andrej Šťastný, Marek Viedenský

streda 23. augusta: SKA Petrohrad - HC Slovan Bratislava

piatok 25. augusta: Lokomotiv Jaroslavľ - HC Slovan Bratislava

nedeľa 27. augusta: Dinamo Moskva - HC Slovan Bratislava

streda 30. augusta: HC Slovan Bratislava - Dinamo Minsk

piatok 1. septembra: HC Slovan Bratislava - Sibir Novosibirsk

nedeľa 3. septembra: HC Slovan Bratislava - Jugra Chanty-Mansijsk

utorok 5. septembra: HC Slovan Bratislava - Avangard Omsk

piatok 8. septembra: HC Slovan Bratislava - Neftechimik Nižnekamsk

pondelok 11. septembra: Admiral Vladivostok - HC Slovan Bratislava

streda 13. septembra: Červená hviezda Kchun-lun - HC Slovan Bratislava

piatok 15. septembra: Amur Chabarovsk - HC Slovan Bratislava

streda 20. septembra: HC Slovan Bratislava - Ak Bars Kazaň

sobota 23. septembra: Viťaz Podoľsk - HC Slovan Bratislava

pondelok 25. septembra: CSKA Moskva - HC Slovan Bratislava

streda 27. septembra: HC Slovan Bratislava - Viťaz Podoľsk

nedeľa 1. októbra: HC Slovan Bratislava - Spartak Moskva

utorok 3. októbra: HC Slovan Bratislava - Severstaľ Čerepovec

štvrtok 5. októbra: HC Slovan Bratislava - Torpedo Nižnij Novgorod

sobota 7. októbra: HC Slovan Bratislava - Dinamo Riga

pondelok 9. októbra: HC Slovan Bratislava - HK Soči

štvrtok 12. októbra: Avtomobilist Jekaterinburg - HC Slovan Bratislava

sobota 14. októbra: Traktor Čeľabinsk - HC Slovan Bratislava

pondelok 16. októbra: Metallurg Magnitogorsk - HC Slovan Bratislava

streda 18. októbra: Lada Togliatti - HC Slovan Bratislava

pondelok 23. októbra: HC Slovan Bratislava - Dinamo Moskva

streda 25. októbra: HC Slovan Bratislava - Lokomotiv Jaroslavľ

piatok 27. októbra: HC Slovan Bratislava - SKA Petrohrad

streda 1. novembra: Barys Astana - HC Slovan Bratislava

piatok 3. novembra: Jugra Chanty-Mansijsk - HC Slovan Bratislava

nedeľa 5. novembra: Avangard Omsk - HC Slovan Bratislava

utorok 7. novembra: Sibir Novosibirsk - HC Slovan Bratislava

pondelok 13. novembra: HC Slovan Bratislava - Salavat Julajev Ufa

utorok 21. novembra: HC Slovan Bratislava - Viťaz Podoľsk

sobota 25. novembra: HC Slovan Bratislava - Amur Chabarovsk

pondelok 27. novembra: HC Slovan Bratislava - Červená hviezda Kchun-lun

utorok 28. novembra: HC Slovan Bratislava - Admiral Vladivostok

nedeľa 3. decembra: Dinamo Riga - HC Slovan Bratislava

utorok 5. decembra: Torpedo Nižnij Novgorod - HC Slovan Bratislava

štvrtok 7. decembra: Severstaľ Čerepovec - HC Slovan Bratislava

sobota 9. decembra: Spartak Moskva - HC Slovan Bratislava

pondelok 11. decembra: Dinamo Minsk - HC Slovan Bratislava

pondelok 18. decembra: HC Slovan Bratislava - Barys Astana

streda 20. decembra: HC Slovan Bratislava - Lada Togliatti

sobota 23. decembra: HC Slovan Bratislava - Avtomobilist Jekaterinburg

utorok 26. decembra: Jokerit Helsinki - HC Slovan Bratislava

sobota 30. decembra: HC Slovan Bratislava - Jokerit Helsinki

nedeľa 7. januára 2018: HC Slovan Bratislava - CSKA Moskva

utorok 9. januára: HC Slovan Bratislava - Metallurg Magnitogorsk

štvrtok 11. januára: HC Slovan Bratislava - Traktor Čeľabinsk

streda 17. januára: HK Soči - HC Slovan Bratislava

piatok 19. januára: Ak Bars Kazaň - HC Slovan Bratislava

nedeľa 21. januára: Salavat Julajev Ufa - HC Slovan Bratislava

utorok 23. januára: Neftechimik Nižnekamsk - HC Slovan Bratislava

štvrtok 25. januára: Dinamo Minsk - HC Slovan Bratislava

utorok 27 februára: Viťaz Podoľsk - HC Slovan Bratislava

štvrtok 1. marca: HC Slovan Bratislava - Dinamo Minsk

