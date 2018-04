Cieľom „belasých“ je v každom zápase podľa Kmotríka ml. víťazstvo, titul však nie je prioritou

BRATISLAVA 6. apríla (WebNoviny.sk) - Sobotňajší popoludňajší duel lídra FC Spartak Trnava s druhým tímom tabuľky ŠK Slovan Bratislava je v skupine o titul ťahákom 4. kola nadstavbovej časti futbalovej Fortuna ligy 2017/2018.

"Belasí" v súčasnosti zaostávajú za "andelmi" sedem kôl pred koncom tohto ročníka najvyššej slovenskej súťaže o sedem bodov, v prípade víťazstva na Štadióne Antona Malatinského sa môžu odvekému rivalovi priblížiť na rozdiel štyroch bodov.

Slovan oslávi dva klubové miľníky

Viceprezident ŠK Slovan Bratislava Ivan Kmotrík mladší však pripomenul, že titul nie je prioritou. "Držíme sa dlhodobých cieľov. A či budeme po víkende strácať štyri, sedem alebo desať bodov, na tom sa nič nezmení. Na trénera Ševelu ani na mužstvo nijako netlačíme v zmysle, že v tejto sezóne chceme byť majstri. Samozrejme, v hre je ešte 21 bodov, vo futbale je možné všetko a v každom zápase je naším cieľom víťazstvo. Pre nás je však teraz dôležité, aby sme na titul boli pripravení. Som presvedčený, že budúci rok na to pripravení budeme a dôstojne tým oslávime dva klubové míľniky - storočnicu a prechod na nový štadión," vyjadril sa pre klubový web Ivan Kmotrík ml.



V rozhovore pokračoval:"V tejto sezóne o titule nehovoríme a nebudeme o ňom rozprávať ani v prípade, že po derby znížime odstup na štyri body. Máme jasne zadefinovanú dlhodobú stratégiu, vedia o nej tréneri i hráči. V klube budeme pracovať na tom, aby sme sa zápas od zápasu zlepšovali a pripravili sme silné mužstvo, ktoré bude predvádzať atraktívny futbal a predovšetkým pritiahne fanúšikov späť na tribúny. Tento cieľ je pre nás ten najpodstatnejší."

Podľa Čavriča je kvalita na strane Slovanu

Výborné spomienky na trnavského protivníka má futbalista ŠK Slovan Aleksandar Čavrič, ktorý by si rád rozšíril svoje úspešné štatistiky z duelov proti FC Spartak. Dvadsaťtriročný srbský krídelník bratislavského klubu nastúpil proti Trnave štyrikrát a až trikrát sa strelecky presadil. Naposledy sa tak stalo v jeho prípade v stredu večer, keď v prvom semifinálovom dueli domáceho pohára Slovnaft Cup strelil súperovi z Trnavy vedúci gól - nestačil však na víťazstvo (1:1).

"V pohári nám vyšiel prvý polčas, v ktorom sme kontrolovali hru. Po zmene strán sme začali hrať na dlhé lopty, čo nie je náš štýl. Bol to zlý druhý polčas, to priznávam. V sobotňajšom ligovom meraní síl proti Spartaku musíme ukázať, že to bolo len krátkodobé zlyhanie a hrať tak, aby sme sa po konci zápasu usmievali tentoraz my,“ cituje oficiálna internetová stránka Slovana vyjadrenie Čavriča, ktorý koncom apríla 2017 na trnavskom trávniku otvoril skóre (Slovan vyhral 3:0, pozn.) a v auguste minulého roka strelil proti Spartaku víťazný gól pri triumfe "belasých" 2:1.



"Proti Trnave sa mi darí, hral som proti nim štyrikrát a dal som tri góly. Zvlášť z trnavského štadióna mám výborné zážitky, veď v minulom roku sme tam vyhrali 3:0 a 2:1. Mám rád veľké zápasy, atmosféra derby mi dodáva extra motiváciu. Nemôžem sa už dočkať sobotňajšieho duelu. Opäť dám do toho všetko a budem sa snažiť pomôcť tímu. Či už streleným gólom, asistenciou alebo pomocou spoluhráčom. Na tom až tak nezáleží, pretože podstatné je, aby sme ako tím boli úspešní,“ vyhlásil Aleksandar Čavrič.

Na záver doplnil:"Atmosféra bude určite vybičovaná na trávniku i v hľadisku. Verím, že na zápas prídu vo väčšom počte aj naši fanúšikovia. Chcem sa im poďakovať za to, ako nás podporujú v poslednom čase. My urobíme maximum, aby sme v tomto prestížnom stretnutí, ktoré je pre nás všetkých vždy významné, vybojovali úspešný výsledok. Všetci vieme, o čo sa hrá a takisto vieme, že čelíme nášmu najväčšiemu rivalovi. Očakávam tvrdý boj, som však presvedčený, že kvalita je na našej strane. Treba ju ukázať priamo na ihrisku.“



Za štyri dni Slovan odohrá už druhý vzájomný zápas s trnavským rivalom. "Je to náročné, keď proti rovnakému súperovi hráš viackrát v krátkom časovom období. Súperi totiž navzájom poznajú svoje silné stránky. Na sobotňajší duel sa poctivo pripravíme, absolvujeme videoanalýzu, kde si ukážeme dobré a zlé veci z posledného zápasu," uzavrel Aleksandar Čavrič.

