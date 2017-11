Cielené dezinformácie hlási už aj Madrid, ale nechce o nich povedať nič viac

BRUSEL/MADRID 13. novembra (WebNoviny.sk) - Falošné správy a cielené dezinformácie na internete, za ktorými by mohlo stáť Rusko, sa objavili aj v Španielsku po referende o nezávislosti Katalánska, ktoré sa konalo 1. októbra a španielska vláda ho označila za ilegálne.

O údajnej kampani založenej na dezinformáciách súvisiacich s Katalánskom v pondelok informovali španielski ministri zahraničných vecí a obrany Alfonso Dastis a María Dolores de Cospedal.





Minister zahraničia ani ministerka obrany však neprezradili o údajných dezinformáciách šírených na internete nič viac, okrem toho, že časť z nich sa začala šíriť z územia Ruska a druhá z Venezuely. Šéf diplomacie chce však v pondelok s týmito zisteniami oboznámiť rezortných kolegov z iných členských krajín EÚ.

Šéfka rezortu obrany nechcela povedať ani to, čoho sa táto údajná kampaň týka, ako a komu by mala pomôcť a aký je jej rozsah. "Mení sa to každý deň. Rozsah sa nedá špecifikovať," povedala. Ani jeden z ministrov neposkytol ani príklady údajných falošných správ, ktoré by mali súvisieť s dianím okolo Katalánska.

