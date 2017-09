Cibulkovej premožiteľka Stephensová postúpila do štvrťfinále US Open

NEW YORK 3. septembra (WebNoviny.sk) - Domáca tenistka Sloane Stephensová sa stala prvou štvrťfinalistkou dvojhry žien na záverečnom štvrtom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku.

Premožiteľka zvíťazila v nedeľu za 101 minút 6:3, 3:6, 6:1 nad nemeckou tridsiatkou podujatia Juliou Görgesovou v osemfinálovom 4. kole.

Dvadsaťštyriročná semifinalistka rovnako významných melbournských Australian Open 2013 a niekdajšia jedenástka singlového renkingu WTA Stephensová (83.) bude medzi najlepšími ôsmimi čeliť lepšej zo súbežného duelu Anastasija Sevastovová (Lot.-16) - Maria Šarapovová (Rus.).





Kamauom Murraym trénersky vedená Stephensová bola na medzinárodných otvorených majstrovstvách Spojených štátov amerických v osemfinále edície 2013, takže si o jedno kolo zlepšila miestny osobný rekord. Minulý rok chýbala pre zranenie pravej nohy.

Teraz hrá na základe tzv. chráneného renkingu v podobe 26. priečky. Stephensová bola mimo diania od vlaňajších augustových OH v brazílskom Riu de Janeiro až do júlového Wimbledonu 2017, medzičasom sa blysla prienikom do semifinále v Toronte aj v Cincinnati.

US Open - dvojhra žien - 4. kolo

osemfinále

Sloane Stephensová (USA) – Julia Görgesová (Nem.-30) 6:3, 3:6, 6:1 za 101 minút

