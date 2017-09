Cibulkovej premožiteľka Stephensová je v najlepšej štvorke US Open, po dráme stopla Sevastovovú

NEW YORK 5. septembra (WebNoviny.sk) - Domáca tenistka Sloane Stephensová je prvou semifinalistkou dvojhry žien na záverečnom štvrtom grandslamovom turnaji sezóny US Open.

V utorňajšom štvrťfinálovom stretnutí zvíťazila nad Lotyškou Anastasijou Sevastovovou nasadenou ako šestnástou za 147 minút tesne 6:3, 3:6, 7:6 (4).

Víťazka získala menej bodov

V rozhodujúcom sete pritom mala Američanka manko 1:3 a čelila brejkbalu v piatom geme, potom zaostávala 3:4 s brejkom. V tajbrejku nedoplatila na to, že pustila súperka z 3:1 na 3:3. Od skóre 5:4 sa opakovane presadila na príjme. Na hlavnom dvorci Arthur Ashe Stadium mala Stephensová pomer "winnerov"a nevynútených chýb 31:41, Sevastovová 25:39. Lotyška získala o dva body viac (105:103), ale nebolo jej to nič platné.





Stephensová bude medzi najlepšími štyrmi v areáli USTA Billie Jean King National Tennis Center čeliť úspešnej z neskoršieho utorňajšieho šlágra Venus Williamsová (USA-9) - Petra Kvitová (ČR-13). V stredu si v hornej polovici "pavúka" vo štvrťfinále zmerajú sily Karolína Plíšková (ČR-1) - CoCo Vandeweghová (USA-20) a Madison Keysová (USA-15) - Kaia Kanepiová (Est.).

Sevastovová si vyrovnala rekord

Kamauom Murraym trénersky vedená Stephensová bola na medzinárodných otvorených majstrovstvách Spojených štátov amerických v osemfinále edície 2013, takže si už o dve kolá zlepšila rekord v lokalite Flushing Meadows. Minulý rok chýbala pre zranenie pravej nohy. Teraz hrá na základe tzv. chráneného renkingu v podobe 26. priečky. Stephensová bola mimo diania od vlaňajších augustových OH v brazílskom Riu de Janeiro až do júlového Wimbledonu 2017, medzičasom sa blysla prienikom do semifinále v Toronte aj v Cincinnati. V "živom" hodnotení jej patrí 34. miesto.

Dvadsaťsedemročná sedemnástka singlového renkingu WTA Sevastovová si napokon len vyrovnala svoj miestny a zároveň aj absolútny rekord na Majors spred dvanástich mesiacov. S 24-ročnou semifinalistkou rovnako významných melbournských Australian Open 2013, niekdajšou jedenástkou systému a aktuálne premožiteľkou Slovenky Dominiky Cibulkovej z 2. kola Stephensovou (83.) nemala vzájomnú minulosť.





DVOJHRA ŽIEN – ŠTVRŤFINÁLE

Zostávajúci utorňajší program štvrťfinále dvojhry žien:

Venus Williamsová (USA-9) - Petra Kvitová (ČR-13) / bilancia: 1:4

Stredajší program štvrťfinále dvojhry žien (horná polovica žrebu):

Karolína Plíšková (ČR-1) - CoCo Vandeweghová (USA-20) / bilancia: 2:2

Madison Keysová (USA-15) - Kaia Kanepiová (Est.) / bilancia: 0:1

