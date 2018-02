Cibulková si výhrou nad Larssonovou zaistila postup do semifinále a návrat do Top 30

BUDAPEŠŤ 23. februára (WebNoviny.sk) - Slovenská teniska Dominika Cibulková nasadená ako prvá potvrdila úlohu favoritky v piatkovom zápase štvrťfinále dvojhry na turnaji WTA International Hungarian Ladies Open v maďarskej Budapešti, v ktorom za 84 minút zdolala Johannu Larssonovú zo Švédska 6:3, 6:2. Po Viktórii Kužmovej sa stala druhou zástupkyňou SR v semifinále.

Dvadsaťosemročná Bratislavčanka Cibulková, aktuálne 33. vo svetovom rebríčku, zvýšila vedenie vo vzájomných súbojoch s 29-ročnou Larssonovou (84.) na 5:0, pričom prvýkrát nemusela predviesť obrat z 0:1 na sety.

Zužitkovala prvú možnosť

Cibulková síce v prvom sete prišla v siedmom geme o výhodu brejku, ale vzápätí opäť prelomila servis súperky na 5:3 a následne pri svojom podaní premenila tretí setbal. V druhom dejstve niekdajšia štvorka seniorského hodnotenia po brejku v treťom geme (2:1) unikla vzápätí na 5:1. Larssonová znížila na 2:5 a mala aj tri možnosti udržať sa v zápase pri podaní Slovenky, ale tá potom zužitkovala prvú možnosť na ukončenie duelu.

Zverenkyňa kapitána fedcupovej reprezentácie SR Mateja Liptáka bude v sobotňajšom semifinále čeliť 27-ročnej nenasadenej Nemke Mone Barthelovej, s ktorou nemá vzájomnú minulosť.

Vráti sa do Top 30

Pre Cibulkovú to bolo prvé štvrťfinále od januárového Sydney (3:6, 1:6 od Nemky Angelique Kerberovej), v semifinále naposledy bola v auguste 2017 v New Havene, kde sa dokonca dostala do finále (6:3, 3:6, 4:6 od austrálskej reprezentantky Darie Gavrilovovej).





Aktuálna slovenská tenisová dvojka, ktorá hrá na turnaji kategórie "len" International prvý raz od júna (Hertogenbosch, tráva), sa vďaka piatkového víťazstvu v prepočte vráti do Top 30, ale nemusí to zostať v platnosti k 26. februáru.

Cibulková predtým hrala v Budapešti jediný raz už v júli 2006 a na antukovom turnaji WTA prehrala v 2. kole kvalifikácie s Poľkou Agnieszkou Radwanskou 4:6, 0:6.

Budapešť - dvojhra - štvrťfinále Dominika Cibulková (SR-1) – Johanna Larssonová (Švéd.) 6:3, 6:2 za 84 minút

