Cibulková pred jeseňou: „Na americkej šnúre som to opäť bola ja“

BRATISLAVA 18. septembra (WebNoviny.sk) - Slovenská tenisová jednotka Dominika Cibulková v utorok v japonskom Tokiu proti Španielke Carle Suárezovej-Navarrovej otvorí jesennú časť svojej sezóny, ktorá zatiaľ nepatrí medzi najvydarenejšie, ale americká letná "hardová" šnúra priniesla pozitíva najmä v podobe prieniku do finále v New Havene.

"Predvádzala som najlepší tenis z celého roka, naozaj som sa chytila, opäť som to bola ja. Strašne veľa to pre mňa znamenalo a chcem v tom pokračovať," vyhlásila 28-ročná Bratislavčanka v rozhovore pre spravodajstvo Slovenského tenisového zväzu (STZ).





Zverenkyňa kapitána fedcupovej reprezentácie SR Mateja Liptáka Cibulková prehrala 30. augusta v 2. kole newyorských grandslamových US Open s domácou rekonvalescentkou Sloane Stephensovou, neskoršou senzačnou šampiónkou: "Ten zápas bol veľmi, veľmi kvalitný, cítila som sa na kurte výborne, predviedla som fakt dobrý výkon, rozhodlo pár loptičiek. Súperka ma musela sama poraziť a bola som si vedomá toho, že ak hrám môj top tenis, na okruhu nie je veľa hráčok, ktoré by ma dokázali zdolať. Keď som teda schádzala z dvorca, veľmi ma to štvalo. Na 2. kolo to bol tvrdý žreb. Ak by to bolo semifinále, štvrťfinále či osemfinále, bolelo by to omnoho menej. V tej chvíli by som však, priznávam, nepovedala, že ona to napokon celé vyhrá, nepredpokladala by som to. Je to naozaj ´pecka´, o čomsi takom snívajú všetci tenisti."





Úradujúca koncosezónna majsterka sveta WTA z októbrového Singapuru Cibulková pripustila, že ako nedávnu štvorku hodnotenia, teraz deviatku poradia, ju zrazili očakávania súvisiace s touto nepoznanou situáciou: "Jasné, že po tom šampionáte, ktorý bol veľkou vecou, som mala úplne iné a veľmi vysoké méty. Postupne som nad tým strácala kontrolu a človek sa musí na kurte cítiť 100-percentne. Silnejší vyhráva a nik vás nebude ľutovať, že máte slabší deň - naopak, všetky súperky sa zahryznú. Pre mňa to bola nová skúška a priniesla mi cenné ponaučenia. Prvý raz som bola pod takýmto tlakom. Som rada, že mám túto skúsenosťou za sebou, bola azda najnáročnejšia v mojej kariére."

Cibulková ešte útočí aspoň na tzv. malé MS WTA v čínskom Ču-chaji, čaká ju obhajoba množstva bodov: "Tie boli a budú... Radšej si dávam konkrétne malé ciele. Po Tokiu mám pred sebou Wu-chan, Peking, Linz, Moskvu... Vnímam to ako veľkú výzvu."

