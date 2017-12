Cibulková plánuje hrať len na niekoľkých turnajoch, prezradila aj dôvod svojho rozhodnutia

BRATISLAVA 27. decembra (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková po nie práve najvydarenejšej sezóne 2017 plánuje na ďalší rok výrazne zredukovať počet absolvovaných podujatí.

"Vyskúšame to. Napríklad v januári vynechám Brisbane a budem hrať iba v Sydney a na Australian Open. Celkovo mám v úmysle odohrať maximálne 18 turnajov namiesto 23-24. Bude to teda veľký rozdiel. Ak sa mi bude dariť, dokonca znížim to množstvo na nejakých 15 turnajov. Uvidíme, čo rok 2018 napokon prinesie," povedala finalistka melbournských grandslamových Australian Open 2014 pre web Sport360.com počas prípravy v Dubaji v SAE.

Niekdajšia 4. hráčka svetového rebríčka Cibulková aktuálne figuruje na 26. pozícii. V sezóne 2016 získala štyri tituly, tento rok aj pod vplyvom rôznych zdravotných problémov bola "iba" vo finále v americkom New Havene.





"Medzisezónny tréning som, samozrejme, prispôsobila rastúcemu veku. Keď som mala 20 rokov, mohla som si nakladať ako kôň. Teraz musím venovať väčšiu pozornosť môjmu telu," uznala 28-ročná Bratislavčanka.

Koncosezónna majsterka sveta WTA 2016 zo Singapuru Cibulková upozornila na dôležitosť správneho rozpoloženia: "Výraznejšie sa zameriavam na to, aby som bola ´ready´ a fit na každý ďalší tréning - fyzicky aj mentálne. Ak totiž pociťujem nedostatok energie, potom sa to prejavuje."

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.