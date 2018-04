Cibulková nebude hrať za Slovensko vo Fed Cupe, má na to dva dôvody

BRATISLAVA 10. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková nebude hrať za Slovensko v budúcotýždňovom stretnutí play-off o svetovú skupinu 2019 Pohára federácie ženských reprezentačných družstiev s Bieloruskom v Minsku (21.- 22. 4. 2018). Jej rozhodnutie ovplyvnili najmä dva dôvody, ktoré vysvetlila pre denník Šport.

"Som po chorobe, z ktorej som sa liečila viac ako mesiac a druhý dôvod je, že v Minsku sa bude hrať na tvrdom povrchu. Už som začala s prípravou na antuke, prechod na ´hard´ by nedával zmysel. Ak by sa hralo na antuke, do Bieloruska by som bez váhania išla," uviedla Dominika Cibulková.



Pred vyše rokom ešte štvrtá a aktuálne 33. hráčka svetového rebríčka Cibulková (28) reprezentovala v Pohári federácie takmer bez výnimky od roku 2005, ale ostatné štyri stretnutia Slovenska z rôznych dôvodov vynechala. Neznamená to, že reprezentácii vraví definitívne nie.

"Môj štart v budúcom roku je otvorený, vždy to závisí od okolností. Radšej však nič dopredu nesľubujem, lebo vlani som sa na domáci zápas proti Holanďankám veľmi tešila, no nešťastne som sa zranila na tréningu. Aj tento rok som pôvodne trénerovi sľúbila, že budem hrať. Prišla však choroba aj nešťastná voľba povrchu," doplnila Cibulková pre Šport.

Fedcupový kapitán tímu SR Matej Lipták (zároveň osobný tréner Cibulkovej) oznámi nomináciu na súboj v Bielorusku na tlačovej konferencii v stredu 11. apríla 2018 od 11.00 h v sále 1 NTC v Bratislave.





