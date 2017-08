Cibulková a Rybáriková v hlavnej súťaži US Open, Nadal je nasadenou jednotkou v mužskej dvojhre

NEW YORK 24. augusta (WebNoviny.sk) - Slovenské tenistky Dominika Cibulková a Magdaléna Rybáriková sú medzi 32 nasadenými hráčkami v hlavnej súťaži dvojhry žien na záverečnom štvrtom grandslamovom turnaji sezóny US Open 28. augusta - 10. septembra na tvrdom povrchu v New Yorku.

Na rozdiel od londýnskeho Wimbledonu a v zhode s melbournskými Australian Open a parížskym Roland Garros nasadenie u žien aj mužov kopíruje aktuálny svetový rebríček WTA, resp. ATP, nemohli sa teda udiať žiadne prekvapenia. Cibulková bude jedenástkou podujatia a Rybáriková tridsaťjednotkou.



Prvá spomenutá sa môže stretnúť s renkingovo vyššie postavenou súperkou najskôr v osemfinálovom 4. kole, druhá menovaná v 3. kole. Semifinalistka nedávneho Wimbledonu Rybáriková sa síce nachádza na 33. mieste v systéme, ale Američanka Serena Williamsová (15.) sa pre tehotenstvo ani neprihlásila a Švajčiarka Timea Bacsinszká (28.) bude chýbať zo zdravotných dôvodov.

Medzi mužmi by boli medzi nasadenými aj Švajčiar Stan Wawrinka, Srb Novak Djokovič, Japonec Kei Nišikori a Kanaďan Milos Raonic, ale vinou zranení sa odhlásili.

US Open

1. Rafael Nadal (Šp.), 2. Andy Murray (V. Brit.), 3. Roger Federer (Švaj.), 4. Alexander Zverev (Nem.), 5. Marin Čilič (Chor.), 6. Dominic Thiem (Rak.), 7. Grigor Dimitrov (Bul.), 8. Jo-Wilfried Tsonga (Fr.), 9. David Goffin (Belg.), 10. John Isner (USA), 11. Roberto Bautista-Agut (Šp.), 12. Pablo Carreno-Busta (Šp.), 13. Jack Sock (USA), 14. Nick Kyrgios (Aus.), 15. Tomáš Berdych (ČR), 16. Lucas Pouille (Fr.), 17. Sam Querrey (USA), 18. Gael Monfils (Fr.), 19. Gilles Muller (Lux.), 20. Albert Ramos-Viňolas (Šp.), 21. David Ferrer (Šp.), 22. Fabio Fognini (Tal.), 23. Mischa Zverev (Nem.), 24. Juan Martín Del Potro (Arg.), 25. Karen Chačanov (Rus.), 26. Richard Gasquet (Fr.), 27. Pablo Cuevas (Urug.), 28. Kevin Anderson (JAR), 29. Diego Schwartzman (Arg.), 30. Adrian Mannarino (Fr.), 31. Feliciano López (Šp.), 32. Robin Haase (Hol.)

1. Karolína Plíšková (ČR), 2. Simona Halepová (Rum.), 3. Garbine Muguruzová-Blancová (Šp.), 4. Elina Svitolinová (Ukr.), 5. Caroline Wozniacka (Dán.), 6. Angelique Kerberová (Nem.), 7. Johanna Kontová (V. Brit.), 8. Svetlana Kuznecovová (Rus.), 9. Venus Williamsová (USA), 10. Agnieszka Radwanská (Poľ.), 12. Jelena Ostapenková (Lot.), 13. Petra Kvitová (ČR), 14. Kristina Mladenovicová (Fr.), 15. Madison Keysová (USA), 16. Anastasija Sevastovová (Lot.), 17. Jelena Vesninová (Rus.), 18. Caroline Garciová (Fr.), 19. Anastasia Pavľučenkovová (Rus.), 20. CoCo Vandeweghová (USA), 21. Ana Konjuhová (Chor.), 22. Šuaj Pcheng (Čína), 23. Barbora Strýcová (ČR), 24. Kiki Bertensová (Hol.), 25. Daria Gavrilovová (Aus.), 26. Anett Kontaveitová (Est.), 27. Šuaj Čang (Čína), 28. Lesia Curenková (Ukr.), 29. Mirjana Lučičová-Baroniová (Chor.), 30. Julia Görgesová (Nem.), 32. Lauren Davisová (USA)

