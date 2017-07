Chcete byť úspešným finančným sprostredkovateľom ? Nájdite si dôveryhodného partnera

BRATISLAVA 21. júla 2017 (WBN/PR) – Vyše 12 rokov pracuje vo svete finančného sprostredkovania. Rozhodol sa osamostatniť a spolu s partnermi založili vlastnú firmu. Ľubomír Harag, partner spoločnosti Regional HR radí, ako sa stať úspešným finančným sprostredkovateľom.

Finančné sprostredkovanie je vnímané vysoko konkurenčne v zmysle zápasu firiem o sprostredkovateľov a tiež klientov. Ako to vnímate?

Každý druh podnikania môžete robiť dvojako – poctivo, odborne, zodpovedne a tak, aby vás to napĺňalo, alebo sa len naháňať za „číslami“ na úkor kvality. Je pravda, že sú firmy či jednotlivci, ktorí nerobia nášmu biznisu dobré meno, no z dlhodobého hľadiska ich takáto stratégia vždy dostihne.

Akú stratégiu máte Vy?

Pracovný vzťah založený na otvorenosti, dôvere, transparentnosti, zdieľaní a kooperácii má dlhodobú perspektívu. Na tomto si zakladáme v Regional HR, to je naša stratégia.

Prečo ste sa rozhodli zmeniť svojho SFA a založiť vlastnú spoločnosť?

Pre môjho pôvodného SFA, spoločnosť Fincentrum, som pracoval takmer 7 rokov. A boli to veľmi plodné roky. Ako sa však firma vyvíja, vyvíja sa aj človek v nej a pokiaľ ich kroky naberú odlišný smer, je len otázkou času, kedy jeden druhého opustia. A keďže samostatnosť v rozhodovaní je v mojom živote mimoriadne dôležitá, voľba padla na založenie vlastnej spoločnosti.

Založiť si vlastnú firmu pri veľkej konkurencii na sprostredkovateľskom trhu je náročné. Vy ste však zožali úspech. Čo Vám v začiatkoch pomohlo a čo by ste poradili ostatným, ktorí zmýšľajú rovnako ako Vy?

Priznám sa, že išlo o ľahké rozhodnutie, stačilo sa rozhýbať a uveriť, že sa to dá. Na jednej strane to boli, samozrejme, skúsenosti a chuť napredovať, na druhej strane pomoc a podpora skúseného a spoľahlivého partnera, ktorým bola spoločnosť Finportal. A to vždy radím aj ostatným sprostredkovateľom. Skrátka, nepracujte pre niekoho, pracujte s niekým.

Prečo ste sa rozhodli spolupracovať so spoločnosťou Finportal?

Výber môjho Samostatného finančného agenta (SFA) bol dlhodobý proces, ktorý sprevádzali rokovania, zoznamovania sa a dôsledné porovnávania. Pre spoločnosť Finportal som sa rozhodol hlavne pre jej moderné prístupy a otvorenosť pri rokovaní. Hľadal som predovšetkým zázemie silnej spoločnosti a transparentnú spoluprácu, založenú na nezávislosti a rovnocennom partnerstve. A presne to som u spoločnosti Finportal našiel.

Ako s odstupom času hodnotíte Vašu spoluprácu? Podarilo sa Vám dosiahnuť stanovené ciele?

Máme za sebou perfektný prvý rok našej spolupráce. Zaznamenali sme nárast vo všetkých sledovaných ukazovateľoch. Počet spolupracovníkov v sieti nám narástol na stabilných viac ako 150 a dosiahli sme medziročný nárast objemov o viac ako 200 percent. Hospodársky obrat v roku 2017 odhadujem na viac ako 1,5 mil. eur, čím by sme sa zaradili do kategórie menších SFA. O to viac mi dáva zmysel naďalej spolupracovať s jedným s najvýznamnejších SFA na slovenskom trhu, brokerpoolom Finportal, nakoľko spoločne participujeme na jednej významnej výhode, ktorá bola aj jednou z podmienok nášho výberu, a to na dosiahnutí províznych stropov.

Presuny sprostredkovateľov a „kariér“ sú v tomto biznise pomerne bežné. Zvolili by ste si aj po roku rovnakého partnera?

Keď som sa na začiatku rozhliadal po možnom obchodnom partnerovi, vytýčil som si niekoľko hlavných atribútov našej spolupráce, ako napríklad garanciu servisnej marže, rozloženie kvalitného a širokého produktového portfólia, systém výplat provízií podľa nami navrhnutého kariérneho systému, rozvoj informačného systému, podporu backoffice, podporu pri vzdelávaní či rozvoj online obchodov. Po roku konštatujem, že ak vyhral podľa nami zadaných kritérií ten pomyslený boj o RHR Finportal, teraz by ho vyhral znova. Konkurencia nespí, vyvíja sa a vždy má čo ponúknuť. Ale Finportal ma svojím férovým prístupom, ako aj pozitívnym trendom v každoročnom náraste hospodárskych výsledkov presvedčil, že som si vybral správne.

Aké máte očakávania a plány do budúcnosti?

Očakávam, že Finportal pôjde naďalej cestou transparentnosti a zjednodušovania práce svojich sprostredkovateľov, či už hovoríme o pokračovaní podporného interného vzdelávania, ktoré časovo významne odbremení lektorov RHR, alebo o novom špičkovom informačnom systéme a online aplikáciách. Už teraz sme sa so spoločnosťou Finportal dohodli na zvyšovaní provízií podľa dohodnutých pravidiel, na znížení servisnej marže vďaka významným objemom v niektorých sektoroch, či na dopĺňaní rôznych, nami požadovaných modulov do IT systému. To mi potvrdzuje, že Finportal neustále investuje významnú časť ziskov do stáleho rozvoja svojich služieb, a preto bude vždy o krok pred konkurenciou. Naša spoločnosť získala etablovaním sa medzi významné kariéry spoločnosti Finportal možnosť čerpať aj ďalšie výhody nad rámec zmluvy o spolupráci, a to je dôkazom, že naša spolupráca nie je len o dodržiavaní dohodnutých podmienok, ale aj o vzťahoch a dôvere, ktoré sú v našom biznise nevyhnutnosťou.

Spolupracujte s tými najlepšími

Dlhodobá hospodárska situácia na trhu zvýšila dopyt po spoľahlivých hypotekárnych makléroch. Sprostredkovanie hypotekárnych obchodov patrí k najrýchlejšie sa rozvíjajúcim profesiám. Spoločnosť Mentor Group v spolupráci so spoločnosťou Finportal sprevádza svojich hypotekárnych maklérov na ceste k dosiahnutiu finančného a profesionálneho úspechu. Prostredníctvom nášho know-how a servisnej podpory dokážeme našim klientom ponúknuť najrýchlejšie a najlepšie úverové balíky na trhu.

„V segmente hypotekárnych obchodov sú kľúčové nástroje ako napríklad spolupráca s najlepšími realitnými kanceláriami, on-line nástroje, moderné technológie a predovšetkým budovanie stabilných a dlhodobých partnerstiev nevyhnutnosťou pre dosiahnutie dlhodobých úspechov. Mentor Group v spolupráci so spoločnosťou Finportal tieto kľúčové nástroje svojim sprostredkovateľom a klientom ponúka, rozvíja ich a aj vďaka nim sme dosiahli medziročný nárast zisku o 77 % a tržby nám narástli o 49%“.

Viac o spoločnosti Mentor Group a rozhovor s Petrom Majzúnom a Róbertom Hauskrechtom už čoskoro.

